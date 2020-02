Feriantes de la Economía Social piden estar en la plaza del centro

Bahl consideró que no entorpecen el trabajo del comercio, porque en todos estos años, no ha habido motivo de disputa. Los feriantes son artesanos, emprendedores y manualistas

También habló de la cantidad de feriantes. En el caso de La Minga, tiene 388 socios, pero sólo concurren a la feria 40. El resto, tiene dificultades, como que algunos, perdieron sus maquinarias por la crisis, según expresó

Este miércoles concurrieron al Concejo Deliberante y se reunieron con ediles del Frente de Todos. Presentarán un proyecto para hacer uso de la plaza

Respecto del encuentro con concejales, a través de gacetilla se informó que “Mercedes Landivar, Guillermo Santellán, Inés Creimer y Ubaldo Garcia mantuvieron una reunión con representantes de las organizaciones “La Minga”, “Juntemos las Manos” y “Economía Social” quienes expresaron su malestar y preocupación tras la decisión del Intendente Galli de desalojar la plaza y no permitir que los feriantes realicen sus actividades.

En este sentido, los feriantes expusieron: “La situación está complicada, cuesta mucho conseguir un trabajo formal, les estamos pidiendo al municipio un espacio nada más para poder trabajar, comercializar nuestros productos y nos dan la espalda”. Y agregaron: “queremos participar de los eventos que se realicen en distintos puntos de la ciudad aprovechando los espacios públicos y más frecuentados, no puede ser que no nos tengan en cuenta y que no fomenten las compras locales”

Al respecto, los ediles destacaron: “vamos a trabajar en una normativa específica que nos permita regular la actividad y que promueva el trabajo de los feriantes y de la economía social y solidaria. Muchas familias encuentran en estos emprendimiento una fuente de ingresos genuina que les permite vivir dignamente”.

Y concluyeron: “como ocurre en distintas ciudades, los feriantes le otorgan vida al espacio público, convirtiéndose en actores fundamentales. Se constituyen como lugares tradicionales de encuentro e intercambio, promoviendo el turismo y la cultura local”.