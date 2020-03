Lordén: fue un “discurso desarticulado” con “muy pocas propuestas”

Así analizó el discurso del gobernador , la diputada provincial de la séptima sección electoral, Alejandra Lordén. A la hora de señalar propuestas, dijo que no hubo “ salvo el PIN de los 200 años de la provincia”. Sobre el avión sanitario, ya no estaba en funcionamiento antes del gobierno de María Eugenia Vidal. Respecto de la obra pública, defendió al gobierno anterior, indicando que no es verso, ya que son obras que se ven. De todos, más allá de los disensos, la Diputada comprometió trabajo en conjunto cuando se trate de beneficiar a los bonaerenses