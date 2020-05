Justicia: ‘no se ha generado una liberación masiva’ de internos en cárceles

Recordó que ya desde el 2004 la Corte advertía sobre este tema , llamando a los jueces a atender caso por caso.

Asimismo se refirió al nivel de prisionización en territorio bonaerense, que significa el 60 % de los presos del país

El magistrado expresó que se debe llevar tranquilidad a la población, y brindó números: del 17 de marzo al 27 de abril en 2019 quedaron libres 1741; en igual período en 2020 , son 1607, de los cuales, 637 por COVID.

También se refirió a la posibilidad de corregir errores por parte de un juez y de los controles que ese magistrado tiene a través de otras instancias de la justicia

Mencionó la resolución de la Suprema Corte de poner un paréntesis al hábeas corpus colectivo, de manera provisoria

Al mismo tiempo que advirtió que una vez que alguien que delinque tiene condena, ya la responsabilidad es de otros poderes del Estado.

Para finalizar volvió a reflexionar sobre lo que consideró exageración en la información, ya que no hubo liberación masiva, llamó a no buscar réditos políticos y cerró diciendo “ no es cuestión solamente de hacinar a una persona”, sino que hay que buscar la resocialización

FOTO: NOTICIAS AZUL