Reuniones Virtuales de la UCR

Durante su exposición, Cornejo aseguró que “apagar la economía nos va a traer problemas severos en la economía, la salud y se agravará la inseguridad”.

“Queremos proponerle al gobierno, con dialogo profundo y serio, medidas tendientes a enfrentar la post pandemia”, subrayó el diputado por Mendoza, pero lamentó que desde el Poder Ejecutivo no quiere escuchar a los partidos que integran Juntos por el Cambio, la principal fuerza política opositora.

“Este no es un momento para especular, es el momento de mantener las ideas del progresismo, dar otra versión a la oficial, que señale los errores y que advierta de los peligros que se vienen”, propuso Cornejo y añadió: “No es el momento de esconderse. El peronismo está jugando con fuego para emponderarse, quiere tener la suma del poder público y la UCR será quién ocupe el lugar de opción frente al atropello de relato único”.

Cornejo también reiteró su convicción de sesionar y cuestionó que el oficialismo “tiene mayoría en ambas cámaras, pero no les gusta que funcione el Congreso porque la oposición tiene mayor visibilidad”.

“Tratan de demonizar al Parlamento”, dijo el diputado y señaló: “Ayer fue un papelón de la calidad de gestión del peronismo. No se podía votar, no pudieron entrar todos, como gestionan las cosas, mucho relato pero en la práctica no funciona nada”.

El titular del comité provincia, Daniel Salvador, se refirió a la actual gestión que encabeza Axel Kicillof, “el gobierno de la Provincia tiene las características de la parte más arbitraria que hay en la Nación, lamentablemente no se ha dado la recepción que corresponde a toda la voluntad que demostró la oposición”.

Asimismo, hizo mención a algunas fallas de la administración bonaerense, “no hay verdaderos Comités de Crisis, se tardó en la puesta en funcionamiento de la Legislatura de la Provincia, y las excarcelaciones fueron definidas antes de la pandemia”, y agregó, “estamos absolutamente convencidos de que hay que colaborar en lo sanitario, pero marcar cada uno de los errores o malas decisiones que toma el gobierno, es la clara obligación que tiene el radicalismo”.

La diputada provincial y vicepresidenta del Comité Nacional, Alejandra Lordén, recordó la importancia del funcionamiento del poder legislativo, “creemos que la legislaturas de todas las provincias deben estar activas y trabajando, nuestro trabajo es esencial y es una de las patas de la democracia”, y señaló que desde el radicalismo se encuentran trabajando, “para proponer una salida del aislamiento que tenga en cuenta la cuestión económica, sanitaria e institucional”.

“Este panorama oscuro en que nos encontramos hace que tengamos la oportunidad de hablarle a la sociedad, desde nuestro rol de oposición que acompaña y que propone, pero que también marca errores”, advirtió la legisladora.

Por su parte, el titular del bloque de diputados Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, remarcó el carácter autoritario de la gestión provincial y nacional, “la provincia de Buenos Aires hace espejo con las decisiones que se toman desde el Senado de la Nación y cada una de las posiciones que toma la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que representa el núcleo duro del kirchnerismo”.

“Entendemos la necesidad de tener una alternativa a esta propuesta populista y hegemónica y tiene que ser liderada por el radicalismo y la coalición de Juntos por el Cambio”, aseveró el legislador marplatense, que también abogó por una UCR dinámica, activa, y protagonista: “a partir del Covid-19 va a haber un antes y un después en materia sanitaria, social, laboral, económica, y el radicalismo tiene que estar ahí, para recoger la demandas de la sociedad y dar respuesta”, afirmó.