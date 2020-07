Proponen un fondo para ayudar a las actividades a readecuarse

La iniciativa busca asistir a quienes “durante cuatro meses no tuvieron ingresos” y pretende alcanzar a “personas humanas y jurídicas que acrediten que el total de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos en el ejercicio fiscal 2019 no superen los 15 millones de pesos”.

El legislador contó que se procura llegar “a quienes más lo necesitan y que hoy afrontan serias dificultades”.

Fuente EL DIA