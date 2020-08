A siete años del incendio del Comité Radical | Opinión

"Hoy se cumplen 7 años del incendio de nuestro Comité. Cada 4 de agosto nos invade una mezcla de sentimientos y sensaciones cargados de pesimismo y desesperanza. Es todavía hoy que parece que no se tomó real dimensión de lo sucedido: incendiaron intencionalmente un espacio de representación partidaria a 30 años de recuperada la democracia!"

"Este año lo vivimos distinto. Podemos ver los avances en las obras de reconstrucción de nuestra casa y las sensaciones son otras. Palpar y ver materializado tanto esfuerzo de años en los primeros avances de la concreción de nuestro sueño nos incentiva a seguir trabajando".

"Con este video queremos mostrar a afiliados y vecinos el estado actual de las obras. Compartir la felicidad y orgullo que esto nos genera, y que sabemos que es compartido. Al mismo tiempo recordar lo sucedido aquel 4 de agosto de 2013, para no olvidar y exigir que nunca más suceda algo semejante".

"No hubo un sólo día que no pensáramos en recuperar el edificio, en como gestionar lo necesario para poder concretarlo. En el medio hubo avances y retrocesos, colaboraciones y también trabas. Pero creemos que es momento de mirar adelante, y no podemos hacerlo sin sentir una inmensa alegría, sabiendo todo lo que falta, pero seguros de que es posible".

"Son innumerables las muestras de acompañamiento recibidas durante este tiempo, y es lo que siempre nos alentó a seguir. Es por ello que queremos anunciar, para quienes quieran y puedan colaborar, que en los próximos días lanzaremos una preventa de merchandising alusivo a la reconstrucción del Comité de la 25 de Mayo, con el fin de juntar fondos (esto es solo una forma de hacerlo, recibimos cualquier tipo de colaboración) que nos permita seguir avanzando y continuar acercándonos a la finalización de nuestro gran objetivo: la recuperación de la casa del radicalismo de Olavarría".