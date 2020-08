‘Lo que se está percibiendo es que se están cumpliendo los protocolos’

Recordó algunas disposiciones como para quienes salen a correr, que deben hacerlo de a uno o si es en grupo mantener la distancia y no superar las 4 ó 6 personas. También se encontraron con partidos de fútbol, que aún no están autorizados. Sólo se les advierte sobre la imposibilidad de hacerlo. No se aplican sanciones, salvo que insistan con la actividad

También se hacen controles en bares y en cafés. En cuanto a los accesos a la ciudad y localidades, señaló que se sigue igual, pero se han cambiado protocolos. Respecto de las personas que ingresan porque sean de acá y hayan ido por estudios médicos a Buenos Aires o que provengan de ciudades vecinas, dijo que las medidas que se toman “dependen de donde haya ido “ indicó