Ampliaron Emergencia de Género y convalidaron los préstamos pedidos a la Provincia

Cerca de las 9:20 inició la sesión con la totalidad de los concejales, y la vuelta del concejal Martín Lastape, de la UCR.

En el comienzo, se le entregó la distinción votada en la sesión anterior al Ingeniero Gerardo Acosta del Intelymec, Facultad de Ingeniería.

Acosta tomó la palabra y agradeció la distinción, que mas para él, dijo, es para todo el grupo.

Agregó que su sueño es seguir formando recursos humanos y realizando aportes desde la Universidad Pública.

Ya en sesión, el primer tema a tratar fue el proyecto de ordenanza que declara la emergencia pública en violencia de género en el Partido. Cabe decir que una docena de mujeres, referentes de las organizaciones, se acercaron a la barra del Concejo, para presenciar la sanción de la ordenanza.

La concejal Landívar agradeció a las organizaciones feministas, como Casa Valeria, que colaboraron en la redacción. También destacó el consenso político en la Comisión de Legislación del Cuerpo.

Cabe decir que el proyecto viene debatiéndose desde el inicio del año, cuando en Olavarría se registraron dos femicidios en espacio de unos días. En aquel momento tuvo que ser desdoblado y se aprobó solo una parte.

Landívar pidió que se siga transitando el camino de lo colectivo para “conformar políticas públicas que nos trascienden”. Agregó que considera necesario el transcurso del tiempo desde el inicio del año hasta ahora, para que se concite el interés de vecinos y funcionarios en el tema. Sirvió para que se tome conciencia de lo que sucedía y analizar bien las medidas para mejorar la situación. ‘El Estado muchas veces llega tarde. Si esto no es más grave, es porque las organizaciones sociales se hacen cargo de lo que debería hacer el Estado’. La concejal manifestó que se pensó en herramientas a largo plazo que ayuden a las mujeres a salir de la situación de violencia. Sostuvo que el proyecto que se votará es lo más amplio que pudo lograrse. “Las violencias son un problemática extendida y estructural” por eso “es necesario jerarquizar las políticas del área”.

El concejal Endere destacó el trabajo colectivo, más allá de las diferencias que pueden existir en el tema. El objetivo, era, “dar la herramienta de política pública que nos trascienda”, sostuvo.

La concejal Almada señaló que se han reunido dos veces por semana desde aquel tiempo para poder redondear el proyecto. Recordó el nacimiento del mismo, como un documento que se escribió al fragor del femicidio de Valentina y que pudo terminar como un proyecto de ordenanza.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en general

Al momento de votar el articulado, Juntos por el Cambio pidió algunas modificaciones a determinados artículos, por eso se definió pasar a un cuarto intermedio.

Las modificaciones más destacables tienen que ver con la utilización de los fondos y, también, lo de los ámbitos educativos municipales donde debe impartirse Educación Sexual Integral.

Desde el Frente de Todos, a través de las voces de las concejalas Creimer y Almada, pidieron colaboración del oficialismo para que mucho el espíritu de la norma que había sido trabajada en conjunto, no se cambie.

Tras un nuevo cuarto intermedio, el concejal Endere agradeció las explicaciones de las edilas, y afirmó que se va a requerir capacitaciones al personal de todos los lugares donde se educa por parte de la Comuna, y entienden que será así, y que les quedó claro que va a llevar tiempo, pero están de acuerdo.

Finalmente, la ordenanza fue aprobada y en su primer artículo se suma la posibilidad de pagar salarios del personal de la Dirección de Políticas de Género, que no estaba contemplado en un inicio, para que haya más fondos para otros servicios. Esto fue aprobado por el Oficialismo, más la UCR y con el voto doble del Presidente del Concejo.

La concejal Arouxet pidió que se reactive el presupuesto participativo.

Amespil afirmó que fueron 7 meses largos, pero era un tema que no podían no resolver. Era una deuda de la ciudad, agregó. Consideró un gran avance por lo unánime del consenso.

A continuación se aprobaron por unanimidad cuatro resoluciones salidas del Concejo Deliberante Estudiantil.

La concejal González presentó un proyecto de escrituración a favor de Supertrans en el Parque Industrial II. Fue aprobado por unanimidad.

Luego se aprobó por unanimidad la desafectación de 4 lotes en Loma Negra y el cambio el paso de otro lote a la afectación privada municipal.

Mujica introdujo el proyecto de ordenanza que convalide lo actuado por el Ejecutivo, en el pedido de asistencia financiera a la Provincia. En Abril, dijo, la coparticipación cayó 38% referida a Marzo, y en Marzo, cayó 28% la recaudación de la tasa de explotación de canteras o impuesto a la piedra, respecto a febrero. Lo recibido por la Comuna será devuelto en 18 cuotas a partir de enero del 2021. Como puede haber modificaciones para mejor en la devolución, Endere pidió agregar un artículo que permita al Ejecutivo, suscribirla.

El concejal García señaló que la ayuda financiera es necesaria, sobre todo si es para pagar sueldos del personal. De todos modos, observó que se requiere del financiamiento no por la pandemia, sino por la mala administración del 2019. Agregó que el decreto de Kicillof limita en hasta dos nóminas salariales lo que pueden enviar. Destacó que no hay ningún tipo de distinción partidaria, ya que 48 municipios de Cambiemos fueron ayudados y 61 del Frente de Todos. Diferenció esto de la discrecionalidad de la gobernación de Vidal. Por otro lado, García indicó que no considera que haya habido un ‘derrumbe’ de la recaudación. Señalo que se recaudaron 1700 millones en el primer semestre del 2020, que no es una caída importante con lo prespuestado. Está recaudado el 47% de los ingresos no tributarios previstos. En los ingresos tributarios se está en un 40%, dijo. En las tasas se recaudó un 43% de lo previsto. En promedio, agregó, se recaudó un 44% de lo presupuestado. En cuanto al gasto, se erogó el 50% de lo pautado, afirmó.

La concejal Arouxet afirmó que coincide con García, pero no con los considerandos del decreto. Recordó que aún no hay explicaciones en torno al déficit. En seis meses , Olavarría perdió el 13% de su capital, expresó, y solicitó que se reunan en conjunto las comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico para analizar y proyectar qué se puede hacer eso.

Amespil aclaro que los números que expuso la Oposición son al 30 de junio y la asistencia se dio en Abril. La edila afirmó que fue la Provincia la que reconoció la caída en la recaudación, mediante varios comunicados. Reconoció que ahora, la recaudación se está recuperando, pero en aquel momento había caído. Destacó la ley de financiamiento aprobada hace unos días, que modificó el cómo reintegrar estos fondos. Agregó que esto es parte de un plan Nacional para abordar la pandemia.

La concejal Arouxet respondió que con un municipio economica y financieramente bien parado, este préstamo no se tendría que haber pedido. La situación, mes a mes, va cada vez peor, con un impuesto a la piedra que va creciendo. Reiteró que el préstamo se usa para pagar el déficit del año anterior.

Aramburu destacó las políticas públicas nacionales y provinciales que hacen que la recaudación suba.

García reiteró que hasta marzo se habían recaudado 778 millones, que es muy cerca de lo que se había presupuestado, lo que es algo estable. El derecho de explotación de canteras que se cobra en abril, tiene los números de las cementeras que trabajaron hasta el 20 de marzo. O sea, sostuvo, que el préstamo se toma por el déficit que se arrastraba.

Santellán fue crítico de la campaña del 2019 cuando Ezequiel Galli decía que Olavarría podía ser independiente de los gobiernos nacional y provincial. ‘Nadie se salva solo’, expresó el edil.

La ordenanza fue aprobada por unanimidad.

La concejal Almada justificó un proyecto en el que solicita mayores controles en los accesos a la ciudad. Le preocupa, como a los vecinos dijo, la cuestión en las localidades. En ese punto, se detuvo porque el presidente del cuerpo advirtió que no era el proyecto en tratamiento. Tomó la palabra el concejal García para, ahora si, mencionar el objeto de la resolución en tratamiento que es el de controles de tránsito en la zona de Junín y Del Valle y la reposición de limitadores de velocidad en esas arterias.

Endere presentó el decreto para regular las sesiones virtuales. Afirmó que se han podido hacer todas presenciales hasta el momento, pero visto lo que ha pasado, se definió que debían reglamentarse. Reveló que está circunscripto a la pandemia, pero debería estudiarse para dejarlo en un futuro ante situaciones excepcionales. Se trata de que el edil que se vea impedido por ser parte de grupo de riesgo de participar de una sesión, lo pueda hacer de manera remota. El proyecto fue aprobado por unanimidad y se modificará el decreto 41 del 2020.

Siendo las 11:30 se pasó a un nuevo cuarto intermedio.