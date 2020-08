Seguridad Privada: ‘me preocupa el después porque van a quedar trabajadores en la calle’

Sobre la actividad hoy, expresó que no se han perdido puestos de trabajo y por el contrario se han incrementado, a raíz de fábricas que dejaron sin actividad algunos sectores por la pandemia. Ejemplificó tareas que deben hacer y no están en convenio, como es hacer los controles de quienes ingresan. De todos modos advirtió “ hay aprovechamientos y no lo vamos a permitir”.

Con respecto al aumento, dijo que rige hasta junio del año que viene y que un trabajador gane 45 mil pesos , no representa nada.

Se pagará un 10 % el 1 de septiembre y el 15,21 el 1 de enero. Está el compromiso de volver a reunirse si los niveles de inflación se disparan