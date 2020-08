El martes se da inicio a la inscripción a los Torneos Bonaerenses

El certamen estará sujeto a los protocolos sanitarios que rigen a la Nación y a la Provincia y es por esto que solo se desarrollarán aquellas disciplinas que se encuentren dentro de las actividades permitidas y avaladas por las autoridades sanitarias y gubernamentales.

Este año, como consecuencia de las medidas que rigen en nuestro país por la pandemia Covid-19, se propone un nuevo formato de torneo que permite igualar las condiciones de acceso de los participantes, independientemente de las fases sanitarias en que se encuentre cada uno de los municipios y que funciona como una herramienta de acompañamiento y expresión para la comunidad deportiva y cultural de la provincia.

Desde la Municipalidad de Olavarría, a través de las Subsecretarías de Cultura y Educación y Deportes y Recreación, se convoca a todos los interesados en participar a que puedan inscribirse desde el próximo martes 18 al 30 de septiembre.

Juegos Electrónicos:

Podrán participar aquellos jóvenes mayores de 13 años:

Clash Royale

Fortnite

Free Fire

League of Legends

Para más información e inscripción, los interesados podrán comunicarse (en el horario de 9 a 12 horas) al teléfono 444127 de la Dirección de Deportes.

Disciplinas culturales

En esta edición 2020 las disciplinas propuestas para el área de Cultura son:

Juveniles: Artes Plásticas -Dibujo, Pintura, Objeto Tridimensional-; Fotografía Digital; Video Minuto; Literatura -Cuento, Poesía-; Solista Vocal; Stand Up; Free Style (promocional); Malambo.

Personas con Discapacidad –Juveniles:Pintura; Fotografía Digital; Malambo; Narración Oral; Canto.

Adultos Mayores:Artes Plásticas -Dibujo, Pintura, Objeto Tridimensional-; Literatura -Cuento, Poesía-; Solista Vocal.

En esta edición podrán participan las categorías: a) Juveniles: sub 15 (los nacidos en 2005, 2006, 2007 y 2008), sub 18 (los nacidos en 2002, 2003 y 2004) y única (los nacidos entre 2002 y 2008); b) Adultos Mayores: única (los nacidos en 1960 inclusive y anteriores); y c) Personas con Discapacidad (PVD): única (los nacidos en 2008 inclusive y anteriores).

Para más información pueden comunicar por mail a la Dirección de Cultura: [email protected]

Calendario:

Inscripción:del 15 de agosto al 30 de septiembre.

Etapa Municipal:del 1° de octubre al 6 de noviembre.

Etapa Regional:del 9 al 30 de noviembre.

Etapa Final:del 1 al 15 de diciembre.