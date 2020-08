RADIO EN VIVO

El sábado pasado llegué a la laguna a las 11 de la mañana,me recibió el encargado Ricardo, quien me tomo la temperatura, y tras el saludo, me dirijí al sector de pesca, la laguna esta ubicada a unos 12 kms. de Olavarría, la estancia tiene un casco muy bonito, en su fondo se encuentra la laguna que lleva el mismo nombre de la estancia Blanca Chica,en este día mucha presencia en toda la laguna de pescadores deportivos en esta reapertura ,se comportaron muy bien, respetando cada uno, los protocolos sanitarios establecidos, uso de barbijo, distanciamiento social, y lo que observé entre auto y auto, que estaban ubicados entre 40 a 50 metros unos de otros.La laguna es un espejo muy bonito,con un camino que la recorre ,para elegir los lugares de pesca, dos cuerpos de baños, alguna parrilla , muy limpia , no se ve un papelito tirado y el pasto esta corto, yo elegí como lugar de pesca, la zona del bajo, en cuanto a los equipos de pesca , utilice cañas teléscopicas de 4 metros, líneas de fondo, con plomadas de 50 y 40 gramos, encarnando con mojarras vivas, el pique se dio entre los 40 a 50 metros, el viento fue lo peor del día, la pesca fue buena, tras varias capturas con dobletes, de pejerreyes gordos y peleadores de medida, a las 15 hs. di por finalizada la jornada, pesqué 25 pejerreyes y algunos pescadores que estaban de vecinos, sacaron algunos ejemplares de buen tamaño,la laguna esta muy poblada de la especie, y muy cuidada, se permite la pesca previo turno al celular 58-27-26, realicé varias notas a pescadores presentes y al encargado de la laguna, la laguna es un orgullo para los olavarrienses,esta cerca de la ciudad,pobladísima de pejerreyes , muy cuidada y para los próximos meses, cuando el desove comience , traerá grandes pejes, que ya muchos han obtenido, un lujo Blanca Chica, muy pronto estaré nuevamnete visitándola.

Agradecimientos:Al dueño de la laguna sr.Oscar, al encargado Ricardo , y a 'Rabanito' Gregorini que me preparo la carnada.