Bianco: "La de ayer no fue una marcha anticuarentena sino una marcha antiperonista"

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseguró esta mañana que la protesta opositora realizada ayer en diferentes puntos del país en rechazo a las restricciones encuadradas en el aislamiento por el coronavirus y a la reforma judicial "no fue una marcha anticuarentena sino una marcha antiperonista".



Bianco formuló esas declaraciones al encabezar hoy una conferencia de prensa con el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y el viceministro Nicolás Krelpak, donde aseveró que la protesta de ayer "fue irresponsable y temeraria" y analizó que "se puso en riesgo a la gente".



"No se entiende bien de qué se tratan esas marchas", analizó el funcionario y reconoció que, si bien no siguió la convocatoria por televisión, luego tuvo acceso a videos y memes en los que advirtió que había "desde neonazis que quieren golpear periodistas, hasta antivacunas, libertarios que dicen que quieren hacer lo que quieren, terraplanistas y gente que termina su carrera política abrazada a un flota-flota".



Para el jefe de Gabinete se trata de "imágenes patéticas en esta circunstancias" y dijo que le da "vergüenza ajena ver cómo dirigentes terminan de esta forma su carrera política, haciendo este tipo de marchas".



"La de ayer no fue una marcha anticuarentena sino una marcha antiperonista", reflexionó y recordó que el expresidente Juan Domingo Perón "decía que hay un lugar del que no se vuelve: del ridículo, y eso es lo que han hecho muchos dirigentes de Cambiemos".



Luego contó que, por cuestiones relacionadas con temas de gestión, tuvo contacto con intendentes de Cambiemos del interior bonaerense "que llamaban a que la gente se quedara en la casa y se cuidara".



En ese marco, opinó que aquellos dirigentes "que no tienen responsabilidades de gestión fomentan estas marchas irresponsable y temerariamente", pero subrayó que "los que están preocupados por la gestión y la salud de sus vecinos trabajan para que la gente no salga de manera irrresponsable".



Nosotros, a diferencia de lo que puede suceder en otros lugares, no sólo que no vamos a convocar a marchas sino que nos vamos a oponer muy férreamente si hubiera una convocatoria”



"Nosotros, a diferencia de lo que puede suceder en otros lugares, no sólo que no vamos a convocar a marchas sino que nos vamos a oponer muy férreamente si hubiera una convocatoria", expresó Bianco y reiteró: "No sólo que no las vamos a convocar sino que las vamos a condenar públicamente".



Por otro lado, Bianco expresó que en una resolución que firmó hoy se permitirá para los municipios que se encuentren en fase 3 "la posibilidad de atención de psicólogos de manera presencial por una cuestión de necesidad en términos de salud mental".



Sostuvo que en fase 4 y 5 además se habilitó la posibilidad "de abrir ferias de alimentos callejeras con distanciamiento y medidas sanitarias" y lavaderos de autos, pero aclaró que "por ahora no están habilitados los deportes de ningún tipo en el AMBA"



"Todavía estamos esperando la definición de cuáles serán los deportes que habilitará Nación en cada jurisdicción y, en base a eso, definiremos qué cosa sí y qué cosa no", remarcó.



El funcionario señaló que "más circulaciones implica más contagios y eso genera más demanda al sistema sanitario y más muertes", por eso destacó que "si se habilitan irresponsablemente actividades, terminará en más muertes".



En ese marco, pidió "responsabilidad" a los intendentes, les requirió "que respeten la normativa nacional y provincial" y finalizó: "Aquel que no cumple la ley está matando gente"