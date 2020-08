La oposición reclama ver el dictamen y el oficialismo dice que se está firmando

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio reclamó hoy acceso al dictamen del proyecto de ley de reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo en la Cámara alta, en tanto que desde el oficialismo argumentaron que el documento está circulando para su firma entre los integrantes del Frente de Todos que componen las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.



La iniciativa terminó de ser discutida ayer por la noche, tras un plenario de varias horas en el que la oposición anunció que iba a rechazar la medida.



El encuentro parlamentario se realizó mediante videoconferencia, como ocurre desde el inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, por lo que los trámites parlamentarios suelen tardar más que lo habitual.



Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun,

“El documento se está circulando”, aseguraron fuentes del oficialismo, en tanto que la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la peronista santafecina María de los Ángeles Sacnun, indicó que la tardanza se debe a la hora en la que terminó la reunión de ayer y la complejidad de los cambios introducidos.



A través de una misiva enviada a la vicepresidenta de la Comisión, la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado, Sacnun planteó que la reunión plenaria finalizó pasadas las siete de la tarde y enfatizó que “es razonable comprender que debido a la complejidad del tema bajo tratamiento, la calidad y profundidad de los aportes recibidos por los distintos senadores del Bloque Frente de Todos y de otros Bloques Parlamentarios, el dictamen no iba a estar suscripto por los senadores y senadoras que lo acompañan antes de finalizada la reunión”.



“Como Ud. sabrá, el trabajo de borradores es una tarea que requiere ajustes hasta último momento, sobre todo en un proyecto que no se dictamina a “libro cerrado”, que cuenta con un articulado de más de ochenta artículos y múltiples anexos; sino que tal como ha quedado claro se realizaron múltiples cambios de forma y otros de fondo que fueron informados”, explicó la senadora oficialista.



Rodríguez Machado le respondió solicitándole “como integrante de la comisión, que cuando ponga a la firma un texto con las modificaciones a las que Ud. ha hecho referencia, me envíe por correo electrónico una copia simple del texto a efectos de poder evaluarlo correctamente”.



“En el idéntico sentido, le solicito que, en la misma oportunidad, se remita dicho texto puesto a la firma a los demás integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales de nuestro Interbloque, a efectos de que cada uno pueda considerar acabadamente su posición al respecto”, reclamó la opositora cordobesa.