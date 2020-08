El Partido Obrero pidió ayuda a comedores y trabajo genuino

A más de 150 días de implantada la cuarentena por las consecuencias del COVID 19, la Provincia de de Buenos Aires es la más afectada por las consecuencias económicas, sanitarias y sociales que afectan sobre todo a los trabajadores que, o no tienen trabajo o lo perdieron por las crisis económica.

Como es natural esto ha aumentado la demanda social de cientos de miles trabajadores y sus familias que acuden a los comedores populares ante la imposibilidad procurarse el alimento diario.

Además, los despidos y rebajas salariales han provocado que miles de familias se hayan quedado sin la posibilidad de mantener el alquiler que les permitía tener un techo, con lo que se está produciendo un proceso de ocupación de tierras que se da en medio de la desesperación de familias que están en la calle ante la ausencia durante décadas de una política para tener acceso a la tierra y a la vivienda.

En este cuadro el Gobernador KICILLOF no ha tomado ninguna medida social, durante meses no asistió ni aumento la atención de comedores y merenderos que se multiplican por toda la Provincia, no respondió el reiterado reclamo de las organizaciones sociales y las y los compañeros “esenciales” de los comedores no han sido asistidos ni sanitaria ni económicamente.

Eso sí, se ha incrementado con ayuda Federal la presencia policial y represiva en todo el territorio con casos de gatillo fácil y la desaparición de Facundo Castro luego de ser visto arrestado por un patrullero de la maldita bonaerense.

En una situación de emergencia social y económica sin precedentes el Ministro del “progre” Kicillof con más alto perfil es el bolsonarista milico Berni, represor de las luchas y defensor de la mano dura, lo que da una idea de las prioridades del Gobierno de la Provincia.

El Polo Obrero, junto a las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero, denunciamos esta situación y nos movilizamos en el día de hoy con cortes de ruta y de calles en La Plata, Mar del Plata, San Nicolás y Bahía Blanca. Le reclamamos al gobierno provincial por:

· TRABAJO GENUINO MEDIANTE OBRA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POPULARES.

· ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SANITARIA INMEDIATA A LOS COMEDORES POPULARES.

· RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DEL TRABAJO QUE REALIZAN LAS Y LOS “ESCENCIALES” DE LOS COMEDORES POPULARES.

· NINGÚN DESALOJO DE TIERRAS OCUPADAS PRODUCTO DE LA CRISIS, CREACIÓN DE UN BANCO DE TIERRAS OCIOSAS, PLAN DE VIVIENDAS POPULARES.