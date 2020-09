El impacto económico de la pandemia como principal tema en el Concejo

En primer término se alteró el orden del día para tratar dos proyectos que involucraban a los gimnasios, por estar los 'profes' en la sesión.

El primero de ellos era una resolución del Oficialismo y la UCR, donde se le pide a la Jefatura de Gabinete que modifique los criterios del sistema de fases. La concejal González leyó los considerandos del proyecto, donde se repasan los argumentos harto sabidos, por la que se considera necesaria la vuelta al trabajo en esta Fase 4. Específicamente se pide la “reconsideración del criterio”.

Luego, la concejal Krivochen realizó un repaso de lo actuado por los concejales desde antes de la vuelta a Fase 4. Destacó que muchos profes han invertido para poder volver a trabajar. También destacó el pedido realizado por la intendencia para el funcionamiento en Fase 4, que fue rechazado por la Jefatura de Gabinete de la Provincia. Krivochen pidió que se agregue el informe del Comité de Crisis, que lleva la firma del Dr. Caputo y detalla cuáles han sido los últimos focos de contagio: geriátricos y Servicio Penitenciario.

La concejal Arouxet pidió que, además de la nota, el intendente en el ‘mientras tanto’ firme un decreto para que los gimnasios puedan funcionar. Esto, consideró la edila, es porque si bien Galli explica que se basa en Provincia, también manifiesta el apoyo a su comité de crisis, y el comité lo está habilitando.

El concejal Endere, del Oficialismo, respondió que es decisión política del intendente el respetar el sistema de fases, por eso no habrá decreto. Ejemplificó que Tandil se corrió del sistema de fases, en parte, por la presión de los gimnasios de la ciudad serrana, y así está. Agregó que vienen a buscar al HCD la opinión de la Oposición, cosa que Lunghi no hizo como mencionó el Jefe de Gabinete, destacó que ya tienen la opinión de los médicos, con la minuta del Comité de Crisis. Pidió no correr la atención, ya que vienen a pedirle a la Provincia que habilite.

Marinangeli, presidente de la Comisión de Salud del Cuerpo pidió ponerse unos minutos en lugar de las familias que viven de los gimnasios y de las que usan los gimnasios. Puso a los clubes como ‘lugares de contención’.

Santellán destacó que es bueno escuchar argumentos tan sustanciados, porque no habían estado hacia adentro del Concejo. Además, sostuvo, se observa disposición para gestionar en conjunto para darle solución a los vecinos que quieren volver trabajar.

La concejal Amespil historizó los cambios que ha habido en el sistema de fases en relación a los gimnasios. Puntualizó que hay ejemplos en la Provincia de actividades que han sido habilitadas por fuera de las fases que les corresponde. Destacó que el sistema de fases es obligatorio de acatar por parte de los Municipios y disposición de la Provincia. ‘Tenemos un halo de esperanza, porque el criterio se ha flexibilizado’. El proyecto fue aprobado por unanimidad, lo que precipitó un aplauso.

El siguiente proyecto, del Frente de Todos, es el que busca crear un Fondo de Apoyo al Deporte y la Cultura. Mercedes Landívar destacó que como Nación y Provincia han buscado soluciones concretas, desde la Comuna hay que ir en ese sentido, pese a que saben que lo que quieren los profes es abrir los gimnasios y poder trabajar. Destacó que una contribución especial, solidaria y transitoria ha sido dispuesta por muchos municipios, hasta de Cambiemos, dijo. Explicó que se busca esta claúsula solidaria por cuatro meses, hasta el 31 de diciembre. Sostuvo que es urgente la creación, más allá de que se pueda decir que sea necesario estudiar en comisión esta sobre tasa. Se preguntó si es momento de estudiarlo, ante la urgencia. Pidió empatía y reflexión, ante la incertidumbre de los días que se transitan.

El concejal Endere respondió que conocen la situación pero pidió que no se generen falsas expectativas. Añadió que se enteraron de este proyecto de ordenanza por los medios de comunicación. Afirmó, de todos modos, que no se cumplen formalidades que son necesarias. Adelantó que pedirán el pase a comisión para escuchar a los sectores involucrados.

La concejal Arouxet afirmó que deben aprobar esta ordenanza porque la Municipalidad no tiene 5 millones de pesos por mes para ayudar a gimnasios y centros culturales. Agregó que los funcionarios dejaron de donar parte de sus sueldos porque la situación había mejorado y esto no es así. Denunció que las comisiones del Concejo no están trabajando y hay proyectos, como la utilización de neumáticos deshechados para que los clubes tengan ingresos. Se preguntó qué hace esta gente con una expresión de deseo. Desmintió que la Comuna ayude a los gimnasios mas que con exención de tasas ($519) y con bolsas de comida, una falta de respeto, consideró.

Landívar se mostró sorprendida por la calificación de ‘falsa expectativa’ del concejal Endere. Señaló que si todos los concejales levantan la mano hoy, el proyecto pasa a Asamblea de Mayores Contribuyentes y se aprueba. Consideró que no hay voluntad política, sino que hay voluntad de dilatar.

La concejal De Bellis señaló que no tiene dudas que el Estado debe ayudar a quienes están en esta situación y tampoco que deben volver a trabajar. De todos modos expresó sus dudas, porque la herramienta que se plantea deja abierta la posibilidad a que, si bien tiene una afectación específica, deja al intendente la reglamentación de la norma y puede ser que esos recursos terminen en Rentas Generales y no en quienes corresponde. Afirmó que hay experiencias, como con la ordenanza de Violencia de Género, que se asignan fondos y no llegan donde se había pensado que tenían que llegar. También reconoció que si se siguen los plazos ordinarios, hasta noviembre no verían un peso. De Bellis solicitó que el tema solo pase a Hacienda y Legislación.

Endere afirmó que es injusto que le digan mentiroso. Afirmó que hay riesgo de judicialización de la tasa y por eso habla de falsas expectativas. Señaló que hay que discutir los temas.

El concejal Lastape mencionó que le dijo a Santellán que el proyecto debía pasar a comisión por los grises que tiene. Para él no está claro ni quienes son los beneficiarios y por qué la ayuda sería de unos $38 mil. Señaló que con el proyecto como está, se le cobraría a comercios grandes, pero que no pudieron abrir sus puertas. Agregó que no están explicitados los requisitos y, que por eso, no hay garantía que lleguen los fondos a quien los necesita. Entiende, dijo, la necesidad de los trabajadores de volver a trabajar. ‘Lo único que podría crearse hoy, sería el Fondo, pero no asegurarle financiamiento’. Sostuvo que es mentira que demoren dos meses en tratar proyectos que van a comisión.

La concejal Arouxet, como presidenta de la Comisión de Hacienda, se comprometió a tratarlo con despacho urgente o, incluso, a sesionar en conjunto con Legislación. Pidió trabajo serio de las comisiones. De todos modos, dijo, que es cierto que faltan datos, pero hay que darle celeridad al asunto. Pidió compromiso de que si va a comisiones, las mismas sesionen varias veces a la semana para poder sacarlo en no mas de 15 días.

Sánchez destacó que ellos también vienen buscando apoyo y voluntad política para la creación de este fondo. Mencionó que la hubo para que el intendente gaste 2 millones de pesos diarios en campaña, originando un déficit de 354 millones. Sánchez agregó que han dimensionado cualitativa y cuantitativamente los números, más allá de eso, al ser una ordenanza preparatoria, puede ser mejorada de 8 a 15 antes de la Asamblea, expresó. Comparó las falsas expectativas de una ordenanza que se puede aplicar por olavarrienses a una resolución donde se le pide a otros que tomen una decisión. Manifiestó que, como respetuosos de la democracia, acompañarán el pase a comisión.

Santellán pidió disculpas a los vecinos que se acercaron, por demostrarles poco interés en ellos. Acusó al oficialismo de ‘defender a las grandes empresas que siempre defienden’. Mencionó que los ‘profes’ están cansados de deambular por la ciudad buscando soluciones. Señaló que la Preparatoria tiene que ver con eso, con darles una solución rápida y que dejen de deambular. Manifiestó que los argumentos relacionados con la legalidad aparecen cuando se quieren tocar los intereses de hipermercados, bancos y cementeras.

Marinangeli también pidió disculpas a los propietarios de gimnasios. Señaló que la ayuda económica seguro les va a permitir respirar, pero que lo que quieren es trabajar.

Amespil aclaró que no se muestran en desacuerdo, y que no han sido solo ellos. Se planteó ‘¿por qué hacemos las cosas mal si podemos hacerlas bien?’. Pidió que haya trabajo en comisión debido que en el proyecto se grava a comercios que estuvieron cerrados. También se debe determinar bien la herramienta, porque si son subsidios, no se pueden entregar a organismos que ya los reciben y hay muchos que los necesitan, por más que ya estén subsidiados. Reiteró que no están en contra.

Tras eso, a las 11:15, se pasó al primer cuarto intermedio del día.

A las 11:40, con algunos profesores menos, se retomó la sesión con la palabra de Guillermo Santellán que pidió recordar la posición peronista en torno al incremento del impuesto a la piedra. Siempre, dijo, se corre con argumentos relacionados con la legalidad del aumento, por parte de quienes están en el poder, pero ellos saben que es por no tocar los intereses. Puso en duda que, en caso de aprobarse la creación del fondo, el dinero vaya a quienes corresponde, como ha sucedido en ocasiones anteriores.

Lastape aclaró que no es de estar un lado o del otro de los trabajadores, se pide certeza de quiénes van a ser beneficiados. Tampoco, dijo, puede dar certezas del monto, puede ser de 2000 o 60000 pesos.

La concejal Arouxet afirmó que la emergencia económica es de la gente que no tiene para comer, no de ellos que cobran un sueldo todos los meses. El sentido es ayudar como corresponde, ya que el Municipio no ha dado una sola medida de reactivación económica.

Finalmente el proyecto pasó al tratamiento conjunto de las comisiones de Hacienda y Legislación, con el voto del Oficialismo, la UCR y Cuidemos Olavarría.

El siguiente proyecto lo justificó la concejal Arouxet ya que lo impulsa y solicita la creación de una Comisión Especial para el Tratamiento de le Emergencias Económica, Administrativa y Financiera. La misma, dijo, tiene la misma disposición que la Comisión de Estudio del Agua. Se lamentó porque en la previa recibió la negativa del Oficialismo y del concejal de la UCR, Lastape.

Lastape, explicó que la Comisión de Hacienda puede hacer ese trabajo específicamente. Se preguntó cómo se podrán tener datos que la concejal denuncia como faltantes. Reiteró que la Comisión de Hacienda tiene la fuerza para obtener los datos y dijo no entender cuál puede ser la diferencia entre una nueva comisión de emergencia y la actual.

Arouxet afirmó que no es una comisión para no trabajar y le pidió a Lastape que si no quiere participar no participe, pero el pedido, señaló es a la Presidencia del Cuerpo.

Para Lastape, Arouxet ya tiene las herramientas para trabajar.

Sánchez destacó que la Comisión del Agua funcionó muy bien. Consideró que la Comisión de Hacienda siempre estuvo, lo que no estuvo es la Emergencia Económica, con lo que está bueno que haya nuevas herramientas. El proyecto de decreto fue rechazado con el voto del Oficialismo y la UCR.

Arouxet se lamentó por haberlo propuesto a Cenizo como presidente del Concejo, debido a que con su doble voto quedó rechazado el decreto que permite participar de la Comisión a la mitad de los ediles.

Endere pidió respeto por la democracia y por la figura del presidente, pidió ‘saber perder’.

El siguiente tema fue la convalidación de la solicitud financiera al Fondo Especial de Emergencia Sanitaria de la Provincia. El concejal Mujica explicó que el pedido respondía a la caída de recaudación y que el dinero fue usado para pagar los salarios de mayo.

Sánchez afirmó que tiene dudas porque la devolución del crédito será en hasta 18 cuotas, cosa que pasa del año fiscal y él considera necesario una Asamblea de Mayores Contribuyentes. Cree que se debe tratar una ordenanza preparatoria. La ordenanza fue aprobada por unanimidad.

Con la apertura al diálogo y el fortalecimiento institucional, la concejal De Bellis introdujo el proyecto que había adelantado en LU32, en torno a que el Jefe de Gabinete o Secretario de Gobierno, se presente en el Cuerpo a responder preguntas. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

El siguiente proyecto de ordenanza trató sobre la creación de un Programa Municipal de Donación de Plasma. Fue presentado por el concejal Lastape. Aclaró que muchas de las cuestiones ya se están realizando por parte de la Región Sanitaria. Por otro lado, destacó como importante la chance de reconocerle al donante el día de trabajo perdido, sobre todo para los que no son empleados que no tienen la jornada reconocida, a través de la exención de tasas.

El concejal Marinangeli indicó que acompañarán el proyecto en general, pero no el artículo 6 que es el de la exención.

Fue duramente criticado, porque el edil explicó que en el cuestionario que se realiza a los pacientes queda claro que es un acto altruista, que podría inferirse que alguien podría donar plasma para dejar de pagar tasas, según entendieron los concejales de la Oposición. La ordenanza fue aprobada.

Las siguientes ordenanzas tratadas tenían que ver con la exención del 50% en Seguridad e Higiene. El concejal Mujica afirmó que se tiene en cuenta que no todos los sectores están al 100%. Por eso, dijo, es necesario que se mantenga esta ‘asistencia financiera’. Mencionó que desde ARBA hay asistencia a través de descuentos en IIBB, créditos del BAPRO y mantenimiento de turismo. Además del 50% de exención, como venía dándose, también se mencionó que las tasas de habilitación para quienes cambien de rubro, serán sin cargo.

El concejal García mencionó que la diferencia entre una y otra ordenanza la diferencia es que ellos creen que la exención debe ser para todos los comercios. El edil recordó que la exención comenzó en Julio del 2019 y la situación pandémica ha hecho que arrastren la problemática. Propone la exención hasta diciembre y la exigibilidad del libre deuda para trámites municipales a estos contribuyentes.

Ambos expedientes, luego de un extenso debate sobre cuestiones más relacionada con las formas, pese a que también hubo reproches políticos, fueron aprobados. En el caso de la convalidación del decreto fue aprobada por unanimidad, mientras que el proyecto del Frente de Todos, fue aprobado por mayoría, con el voto negativo del Oficialismo.

Ahora hay que esperar que pase el veto del intendente Galli.