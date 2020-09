Instauran el Comité para la prevención y solución de conflictos en la Unidad 2

Se trata de una iniciativa impulsada por el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Dr. Xavier Areses y el Ministerio de Justicia y de DDHH bonaerense y tiene como objetivo crear soluciones que incluyan la participación tanto de internos como del personal penitenciario.

La oficina de Vigilancia y Tratamiento, dentro del Penal es el lugar de encuentro, y está a cargo del Subdirector de Asistencia y Tratamiento Juan Echeverría. El Subjefe de Tratamiento Daniel Tosoratti coordina trabajo de las Licenciadas en Trabajo Social Carmen Fuentes, en Psicología Alejandra De Lazzer, la Operadora en Psicología Social Verónica San Martín, el Capellán José Quattrocchio, el profesor de Educación Física Santiago Cassey, la interna referente de la población Trans Jorgelina, los internos referentes de la población Cristiana, Oscar y José, y el interno representante de la población en general.

El objetivo de esta herramienta tratamental es cambiar las actitudes donde rige violencia por otras restaurativas, pretende resolver los posibles conflictos que se presenten y también crear estrategias de prevención. El Comité busca escuchar, dialogar y lograr la reflexión de los involucrados en el conflicto para concluir en medidas reparadoras.

El equipo de trabajo también considera las particularidades del penal para poder acudir a la prevención y resolución de los conflictos, se reúnen todos los martes y trazaron un protocolo de actuación para reparar la infracción y no sancionarla, visibilizar las inquietudes de los internos y darles soluciones, dentro de lo legal y viable, a las problemáticas que generan conflictos dentro del sistema.

En la práctica se busca que los internos que cometen sanciones leves, tengan la posibilidad de repararlas, con lo que la sanción no llegaría al juzgado que lo atiende en su causa. “Una medida reparadora puede ser un trabajo social, esto depende de la voluntad del interno, de la reflexión sobre la sanción, de sus oficios o estudios para proponer las reparaciones. De acordarse la medida reparadora, mediante la participación y reflexión en este espacio, el paso siguiente es que en los 90 días siguientes se concrete la reparación y la sanción no se envía al juzgado. Ya hay 6 internos que están bajo el protocolo del comité: uno trabaja en mantenimiento de jardines, otro como pintor y cuatro alfabetizan a quienes no saben leer ni escribir dentro de los pabellones. Luego nosotros supervisamos que se aplique la medida reparadora”, explicó Tosoratti.

La propuesta captó el interés de los internos que manifestaron su intención de que a través de estas estrategias se logre mejorar la convivencia entre ellos, y coincidieron en que la pacificación, a través del diálogo, hará que vivan mejor.