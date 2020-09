Por primera vez, se recibió de abogado una persona privada de libertad al rendir de manera remota

Las historias de Nahuel y Marcelo se cruzaron en una mesa de examen universitaria, con el mismo docente. Nahuel tiene 44 años y fue detenido en La Plata cuando le restaba una sola materia para recibirse de abogado, y Marcelo, de 54 años, inició la misma carrera universitaria en contexto de encierro y cumplió la condena cuando le faltaba rendir una materia.

Los dos se recibieron este viernes de abogados en la Universidad Nacional de La Plata luego de aprobar “Finanzas y Derecho Financiero”, en la cátedra 2. Los dos rindieron el examen por Zoom. Nahuel desde la sede educativa de la Unidad Penitenciaria N° 18 de Gorina, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense. Marcelo, desde su casa en Lomas de Zamora.

Así, Nahuel logró un hecho histórico: es el primer abogado que se recibió en contexto de encierro al rendir una materia de manera remota.

Ambos, Nahuel y Marcelo, compartieron un mismo grupo de estudio en la previa del examen más importante. Los dos recibieron clases de apoyo de docentes universitarios.

Nahuel cumple una condena por robo agravado e ingresó al sistema carcelario el año pasado. Solo le faltaba rendir una materia para recibirse pero no quería saber nada con prepararla y rendirla.

Las autoridades de la Dirección Provincial de Políticas de Inclusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y de la Subdirección General de Educación del SPB, los agentes del área de coordinación educativa y los psicólogos de la Unidad 18 entrevistaron y animaron a Nahuel para que retome la carrera.

También fue clave la participación de los docentes universitarios, los que se pusieron a disposición y brindaron dos clases de apoyo semanales vía zoom para resolver las dudas de Nahuel.

Ayer, luego de aprobar la última materia, salió del aula y se quebró en llanto. Agradeció a los funcionarios penitenciarios y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que lo habían ayudado, también a las psicólogas y a los docentes.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, explicó que el caso de Nahuel es "el norte" de la gestión en materia carcelaria y educativa. "El interno que completa los estudios universitarios no vuelve a delinquir. No hay reincidencia en las personas que logran terminar una carrera", afirmó.

"Desde que comenzó la pandemia, en marzo pasado, nos pusimos a trabajar para ver cómo podíamos garantizar el acceso a la educación. Las autoridades penitenciarias del área educativa avanzaron para que los internos y detenidas pudieran acceder a los contenidos educativos. Así, a través del modo digital y con el apoyo de los coordinadores docentes del SPB se pudo garantizar el acceso a la educación. Desde las universidades y las áreas de educación en contexto de encierro de la Dirección General de Cultura y Educación nos brindaron todo su apoyo", sostuvo Alak.

Como se dijo, Marcelo está en libertad, pero comenzó la carrera de Derecho estando preso y egresó del sistema penitenciario hace unos meses cuando le restaba aprobar Finanzas y Derecho Financiero.

Tolentino vive en Lomas de Zamora y tiene un emprendimiento familiar con su hermano en el que venden calzado de dama. Tiene tres hijos de 24, 18 y 13 años.

“¿Que más motivación puedo darles que el ejemplo? Mi hijo más chico es el que más me insiste y me dice todo el tiempo que me ponga a estudiar”, afirmó Marcelo.