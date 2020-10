Advierten sobre Secuestros Virtuales y Cuentos del Tío

Mediante engaños se les intenta hacer creer que un familiar cercano está siendo “secuestrado o robado”, amenazando con que atentarán contra la integridad física o la vida del familiar, todo eso si no entrega una suma de dinero que exigen y que deben dejar en determinado lugar, habitualmente en inmediaciones del domicilio, jugando con el nerviosismo de las victimas lo que utilizan para seguir adelante con el ilícito.- En todas las modalidades los malvivientes solicitan a sus víctimas no corten la comunicación evitando de esta manera que puedan pensar o constatar la información que es totalmente falsa y con fines extorsivos.- Ante una situación de las narradas se recomienda no brindar ningún tipo de dato personal y cortar la comunicación y dar aviso al servicio de emergencias 911.-

Otra modalidad utilizada es la del "Cuento de tio" consiste en decir a la víctima que fue beneficiario del Ingreso Familiar de Emergencia “IFE” o de algún tipo de ayuda económica por parte del estado, estas personas suelen presentarse como representantes de una entidad bancaria, solicitando a la víctima que no corte la comunicación y se dirija a un cajero donde le dirán como concretar el recibo de dinero, una vez allí mediante instrucciones engañosas conducen a la persona a realizar una transferencia bancaria a otra cuenta, o incluso solicitar préstamos a través de los datos bancarios obtenidos de la víctima