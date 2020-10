Carlos Bianco: "No va a ser una temporada récord"

El jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, se refirió una vez más a la temporada de verano y aunque señaló que todavía se trabajan en las precisiones sobre protocolos y actividades permitidas, pronosticó una temporada lejos de los números que dejó la anterior.

"Siempre dijimos que vamos a trabajar para tener la mejor temporada posible. Esto no va a ser una temporada récord, claramente. Por motivos sanitarios y también por motivos económicos. En Argentina no estamos pasando una situación holgada en términos económicos, como no está sucediendo eso en todo el mundo", manifestó Bianco.

Luego, precisó que "cuando uno analiza la temporada en algunos destinos turísticos que tuvieron cierta contención por lo menos de la pandemia en el hemisferio norte fueron temporadas del orden del 30-35% de lo que es una temporada normal. Seguramente nuestra temporada no sea una temporada récord y vamos a tener que tener mucho cuidado con las actividades que se habilitan".

En ese contexto, la Provincia aún trabaja puertas adentro para definir los parámetros y lineamientos que tendrá la temporada. "Esta semana habrá definiciones", aseguró Bianco, que dejó trascender poco más. INFOCIELO habló con el Ministerio de Producción, donde se cocinan los protocolos y los ejes en materia turística, pero señalaron que todavía no hay nada concreto y definido para dar a conocer.

Los intendentes de los municipios costeros participan de las reuniones y elevan sus inquietudes a la administración provincial, pero comienzan a impacientarse porque necesitan que hayan confirmaciones y precisiones para que los sectores vinculados al turismo puedan organizarse y abrir. Desde el Gobierno lo saben y por eso pusieron esta semana como fecha límite.

"La semana pasada tuvimos una reunión por videoconferencia con Matías Lammens, con varios de los ministros de nuestro gabinete y con todos los intendentes de los destinos turísticos provinciales de mar y sierra, en donde repasamos todos los temas. Esta misma semana vamos a tomar definiciones muy claras al respecto porque hay que empezar a dar algunas certezas a todas las personas, los comerciantes, los municipios, los funcionarios que tienen vinculación con la temporada estival", precisó el jefe de Gabinete.

Además, reconoció que acordar las habilitaciones "no es una situación fácil porque todos conocemos cómo son las temporadas de verano en la provincia de Buenos Aires, en donde hay una movilización muy masiva de personas, y en un contexto de pandemia eso es algo muy complejo y peligroso, hay que tener mucho cuidado".

Un punto importante que dejó entrever Bianco en su respuesta fue que cada municipio tendrá cierta autonomía para habilitar actividades, cuáles, y en qué medida hacerlo. Algo que habían pedido varios intendentes, entre ellos el de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Bianco explicó que en los próximos días van a definir "cuándo va a ser el comienzo de la temporada, cuándo van a poder ingresar y en qué condiciones los propietarios no residentes a sus domicilios en vacaciones, vamos a estar definiendo por lo menos líneas generales para que se vayan adaptando en cada municipio a sus especificidades, a sus particularidades la forma de funcionar los hoteles, los campings, el transporte".

Además, señaló que habrá actividades que deberán adaptarse y buscar una forma de realizarse en espacios abiertos. "Boliches, teatros, va a ser muy difícil poder habilitar eso, sobre todo en un contexto de contagio alto como está sucediendo hoy en muchos de los distritos vacacionales, pero sí se van a poder permitir seguramente muchas actividades al aire libre de nuevo", indicó Bianco, quien pidió que se adapten esos espacios a lugares más seguros para poder tener actividad e ingresos.

Por último, el Jefe de Gabinete manifestó que se mantendrá el Operativo Sol con la misma cantidad de agentes afectados a los controles en rutas y municipios costeros. "Lo hablé con el ministro Berni, donde establecimos que va a ser un Operativo Sol de escala normal, a pesar de que la cantidad de afluencia turística sea menor. Como hay que tener mayores cuidados, vamos a necesitar una cantidad importante de integrantes de la fuerza policial para poder controlar, indicar cuáles cosas están permitidas y en qué ámbitos", finalizó.

FUENTE: INFOCIELO