Emergencia Sanitaria: 70 casos positivos y 3 fallecidos

La Secretaría de Salud del Gobierno Municipal informó este miércoles 14 de octubre que fallecieron tres pacientes que habían resultado positivos para Covid-19.

Según informaron, uno de los pacientes de sexo masculino tenía 43 años, estaba internado en Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal desde hace diez días y presentaba comorbilidades previas.

Otra de las personas fallecidas era una mujer de 84 años, estaba internada desde el 10 de octubre en Clínica Covid y también presentaba comorbilidades previas.

El tercer paciente era una persona de sexo masculino de 74 años que estaba internado en la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio local desde el 9 de octubre.

Además, este miércoles 14 de octubre se registraron 70 nuevos casos de Covid-19 en el partido de Olavarría, hubo 64 pacientes que recibieron el alta médica y se descartaron 14. El total de pacientes activos es de 350. En el día de la fecha se realizaron 84 testeos y más de cinco mil ochocientos desde el comienzo de la pandemia. Son más de mil seiscientos los pacientes curados.

La Secretaría de Salud del Gobierno Municipal informó que los casos corresponden a personal del Servicio Penitenciario, de salud, de fábricas locales y a nexos con positivos anteriores.

Sobre el estado actual del Hospital, se indicó que hay siete pacientes en Unidad de Terapia Intensiva y once en Cuidados Generales. No hay internados en el sector de Pediatría. No hubo casos positivos en residencias de Adultos Mayores.

En este sentido, desde la Secretaría de Salud Municipal aseguraron que el 86% de los casos positivos corresponden a personas con menos de 60 años y el 14% a mayores de 60 años.

El intendente Ezequiel Galli y la Municipalidad de Olavarría envían condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas.