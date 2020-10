Vacunación para ingreso escolar y cumplimiento de esquemas

Se recuerda que deben inmunizarse niñas y niños a los 5 o 6 años, para recibir refuerzos y completar esquemas.

Poliomielitis: refuerzo de IPV.

Triple viral SRP: segunda dosis.

Triple bacteriana celular: 2do refuerzo.

Invitamos a mamás, papás o personas a cargo a acercar a niñas y niños al Banco de Leche o al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más cercano a su domicilio, para que los más pequeños reciban su correspondiente inmunización. También se realiza vacunación en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” (ingreso por Alsina).

Es importante recordar que todas las vacunas del Calendario Nacional son obligatorias, gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. El calendario incluye vacunas para todas las etapas de la vida, situaciones especiales o para grupos específicos.

Tal como expresa el Ministerio de Salud de la Nación, es muy importante mantener completo el Calendario de Vacunación. Las vacunas constituyen una de las principales medidas para evitar un conjunto de enfermedades prevenibles por esta vía, que pueden ser graves para nuestra salud. Es nuestra responsabilidad y obligación que nos apliquemos las vacunas que nos corresponden durante todas las etapas de la vida, así como también acompañar a los más pequeños en este proceso, para evitar enfermarnos y contagiar a nuestra familia y otras personas.

Además, es fundamental tomar conciencia de que no sólo podemos enfermarnos nosotros, sino también contagiar a personas más vulnerables que no pueden recibir las vacunas por tener contraindicaciones para su aplicación.

Por ello se dice que la vacunación ofrece protección de la salud “en rebaño”. Explica el Ministerio de Salud nacional: cuando la mayoría de las personas en una comunidad están correctamente inmunizadas, si alguien adquiere una enfermedad inmunoprevenible, la enfermedad probablemente no se propague, ya que en su entorno entra en contacto con otras personas que están protegidas. De esta forma, la diseminación de la enfermedad quedará limitada y no alcanzará a individuos susceptibles que no hayan podido vacunarse por contraindicación médica (ejemplo: pacientes con cáncer).

La Directora de Epidemiología municipal, María del Carmen Weis, destacó la importancia de no descuidar el cumplimiento de los esquemas de vacunación, tanto el nuestro como el de las niñas y niños. El contexto de pandemia hizo que muchas personas, sea por descuido o por miedo, eviten acercarse a los centros de salud para completar las inmunizaciones. Sin embargo, es importante tomar conciencia que prevenir el Covid 19 no significa exponernos a otras enfermedades que puedan afectar nuestra salud y propagarse a terceros.

En este sentido, llevó tranquilidad a la población y reiteró que los Centros de Salud y los profesionales que allí trabajan, cumplen con todos los protocolos de bioseguridad para el resguardo de los pacientes, por lo cual los vecinos que lo requieran pueden acercarse con total tranquilidad. Por supuesto se apela a la responsabilidad individual: llevar barbijo/tapabocas, usar alcohol en gel y respetar el distanciamiento social.