Olavarría sigue en fase 4 pero con restricciones

En principio, el Intendente se refirió al programa RTA , Rastrear, Testear y Aislar, que se lleva adelante en localidades y en la ciudad. El primer día en Loma Negra y Sierras Bayas se detectaron 14; al día siguiente, en Hinojo y Colonia Hinojo 32 y el sábado en la Casa del Bicentenario, 57. Se han realizado hasta ahora 273 testeos. Continúa este lunes en Recalde y Espigas y en el CAP 8.

Adelantó que luego de esta primera etapa, se hará una segunda.

Tras ello , anunció las medidas, mencionando que habían sido consensuadas con el Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires: hasta el 1 de noviembre la restricción alcanza a culto, bares y restaurantes.

Con esto, se va a ir evaluando la situación para ver cómo responde la situación.

Informó que el promedio de edad de los afectados es de 39 años; como ya lo había indicado en ocasiones anteriores, el Jefe Comunal, mencionó la necesidad de buscar equilibrio entre lo económico, lo social y lo sanitario.

También expresó que en una localidad hubo una fiesta y todos resultaron positivos.

Por su parte, el Dr. Caputo, dijo que la idea es como pasa en el resto del mundo, abrir y cerrar según la cantidad de casos.

A la hora de las preguntas mencionó algunos de estos temas

Siempre se reciben insumos por parte de Región Sanitaria

El personal de salud afectado en Olavarría, primero fue del hospital, luego de clínicas. Asimismo lamentó que una profesional de la salud se encuentra internada en Terapia Intensiva, aunque manifestó que está estable.

Sostuvo Galli que continuarán las salidas recreativas: “ en lugares al aire libre donde no hay contacto estrecho, es menor la contagiosidad”

“Nosotros siempre priorizamos el sistema sanitario”

Todos los días el Comité de crisis evalúa los casos positivos, los negativos y de donde provienen

Hoy no hay gripe, no hay otra patología respiratoria, de manera que ante ciertos síntomas se hacen testeos. Se llevan 6.400

Para hacer testeos, se espera que la sintomatología esté bien definida.

Olavarría no tiene circulación comunitaria, al menos no lo han dicho Nación ni Provincia. El porcentaje de los contagiados que no tienen nexo es bajo, por lo que no responde al parámetro para determinar que es comunitaria.

Hay laboratorios privados que también hacen testeos. Se les va a solicitar no sólo la cantidad de positivos, sino también de negativos.

Galli hizo referencia que hay “ un montón de pedidos de distintos rubros2 y otros que no han pedido, que no son tantos pero son importantes.