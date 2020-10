La Mesa de Emergencia decidió continuar con el acampe

“Tuvimos que sentarnos y esperar a ser recibidos por el intendente, para que éste vía Twitter diga, "no vamos a ceder ante presiones ni extorsiones", no nos difame desprestigiando nuestra presencia pacifica tanto dentro como fuera de un establecimiento público, como lo es el palacio municipal, donde no se entró forzando ninguna entrada, por ende tampoco es “usurpación”, ante su criterio nos preguntamos, ¿Cuál es la forma?”

“Hace 2 semanas se firmó el proyecto de resolución que insta al Ejecutivo a crear el Consejo Local de Hábitat, votado incluso por los concejales oficialistas, aun nada. Hace 1 semana que le entregamos a su secretaria una nota con pedido de audiencia con usted, aun nada, y hace 21 días que nos ve en la carpa cuando entra y sale de la muni, lee, ve y escucha medios locales. Sus inacciones motivaron esta decisión y sólo así hizo referencia al acampe. Celebramos que, si nos obvió, ahora sabe que estamos aquí, esperando por usted”.

“Representantes de este espacio fueron recibidos recién a las 5 de la tarde por Hilario Galli, Silvana Rosales y Diego Robbiani, quiénes volvieron a tomar apuntes sobre los temas que ya conocen, tienen sus datos, pedidos y necesidades, y volvieron a prometer ayuda, soluciones que seguiremos esperando aquí, en las carpas, porque de promesas, ya se nos llenaron los bolsillo, queremos concreciones”.

“Queremos aclarar que las represiones que se sucedieron en las escalinatas de la municipalidad, no fueron dirigidas hacia personas que formamos parte de este acampe”.

“En el mismo lugar se manifestó por los actos de violencia cometidos por efectivos policiales a menores que se encontraban en el skateparks, y lamentablemente fueron reprimidos, la madre del chico agredido, menores, y si, compañeras y compañeros nuestros que fueron alcanzados por el gas pimienta”.

“Repudiamos fervientemente la represión policial y la malicia con la que atacaron a los presentes. Acompañamos la lucha contra la violencia policial, que ingratamente nos dejó una muestra de lo que son capaz, a todas y todos los presentes, hecho que encuadra violencia institucional, violencia policial y violencia de género, y ninguna organización u organismo de derechos humanos se ha pronunciado al respecto ni mucho menos hacerse presentes, como también están ausentes [email protected], [email protected], [email protected] y organizaciones sociales. También lamentamos que el medio local En Línea Noticias haya sufrido una agresión por uno de los presentes”.