Cientos de olavarrienses ya se adhirieron a la Boleta Electrónica

Esta propuesta es ágil, cómoda y sustentable, ya que de esta manera los impuestos municipales dejarán de llegar en papel a los domicilios luego de la adhesión, que se puede gestionar a través de este formulario.

“Es una herramienta innovadora, que no solo agiliza muchísimo el trabajo nuestro, sino también la comodidad para los contribuyentes. Se minimizan los posibles errores que pueda haber en el reparto: de que la boleta no llegue o no llegue a tiempo para cuando el contribuyente quiera pagarla”, indicó la secretaria de Economía y Hacienda Eugenia Bezzoni.

En este sentido manifestó que “la boleta electrónica les llega inmediatamente al correo, antes de fin de mes, con mucha anticipación respecto al vencimiento. Es la tendencia hacia un Estado eficiente”.

El trámite podrá realizarse para Servicios Urbanos, Automotor, Servicios Generales Rurales, Tasa por Inspección en Seguridad e Higiene, Motos, Derechos de Cementerio y otros tributos municipales.

En el formulario, entre algunos datos básicos de los titulares de las tasas o tributos, se solicitará el número de cuil o cuit, un correo electrónico en el que se desee recibir las boletas, un teléfono de contacto y alguna información adicional que se considere pertinente agregar.

Es importante remarcar, también, que el Municipio ofrece el servicio de adhesión al Débito Automático. Entonces se invita a quienes estén adheridos al mismo, adherirse también a la Boleta Electrónica.