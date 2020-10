Mesa de Emergencia: asamblea en el acampe

ESTE SÁBADO 24, MÁS QUE NUNCA, ASAMBLEA POR LA VIVIENDA EN EL ACAMPE

A la vista de los hechos transcurridos durante esta semana, donde la convergencia de dos reclamos logró colocar en el incómodo lugar en el que hoy se encuentra el ejecutivo, que recurre a la mentira como forma de desprestigiar, a fin de desarticular este acampe, y que parece, recurrirá también a la justicia para perseguir y hostigar a nuestros referentes.

Actitudes que dejan expresó que la perseverancia de este acampe son fundamentales a la hora de obtener las reivindicaciones por las que luchamos, por esto es que llamamos a las organizaciones sociales, políticas, culturales, de la sociedad civil, que aún no se han hecho presentes a esta asamblea y a vos, a qué te acerques y participes activamente.

El Estado municipal debe dejar de ocultar los terrenos fiscales y de resguardarlos para el clientelismo político que hasta ahora hace. Con la organización conjunta, podemos terminar con la tremenda injusticia de no contar con una vivienda digna, que pese a laburar más de 8 horas diarias, no podemos acceder a la compra siquiera, de un terreno, NO NOS DEBE SEGUIR PASANDO MÁS!!

Los esperamos, este sábado desde las 15 horas, en las carpas emplazadas en el pasaje Jesús Mendía.