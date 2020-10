Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo bonaerense para las vacaciones

Pensar bien los destinos, no apurarse, tomar todas las precauciones y ajustar la lupa para ver en detalle los contratos, son algunas de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo bonaerense para quienes se tomen vacaciones este verano, en el marco de la pandemia de coronavirus.



El organismo señaló, en un comunicado, que el Covid-19 y el aislamiento social obligatorio "modificaron el comportamiento y, lógicamente, impactaron en la temporada veraniega, cuyo inicio fue anunciado para el 1 de diciembre en la Costa Atlántica y el circuito de las sierras bonaerenses".



Por eso, la Defensoría elaboró recomendaciones para que, sumadas a todos los cuidados para hacer frente al coronavirus, los bonaerenses puedan decidir dónde y cómo pasar unas vacaciones sin sobresaltos.



En primer lugar, recomendó "no anticiparse a la hora de elegir un destino" ya que "lo mejor es no cerrarse en la primera opción, sino evaluar que la situación puede cambiar de un momento a otro", y "para esto, es clave "evaluar y elegir bien el destino".



"Hay que tener en cuenta que no todos los municipios aplican las mismas políticas en torno al Covid, ya que algunos pueden pedir requisitos adicionales, permisos especiales, o cualquier otro trámite", acotó, por lo que instó a "ser precavidos y manejar mejores niveles de información".



En esta temporada, va a ser un valor agregado llamar a los números de contacto del lugar de destino, mandar correos electrónicos y realizar un seguimiento de la situación epidemiológica.



La Defensoría propuso "cuidar también la plata, no caer en la tentación de la cantidad de anuncios que van a empezar a surgir en las redes sociales ofreciendo hospedajes" y "tener en cuenta que de esta forma se producen muchas estafas, por lo que es necesario tomar todas las precauciones".



"Hay que chequear si los avisos tienen página web, tratar de hablar con alguna persona responsable, buscar la mayor cantidad de datos posibles y que den todas las garantías necesarias", remarca.



Luego, plantea que se debe pensar "que el coronavirus cambió hasta la forma de encarar los contratos" y se recomendó "tener en cuenta qué podría pasar si se hizo un acuerdo por un mes y a los pocos días uno se contagia o no puede ingresar a la localidad".



El organismo manifestó que "es necesario preguntar por esta posibilidad, pensar con la otra parte la mejor forma de repartir la carga del factor riesgo y saber que nadie obliga a firmar nada que no convenza".



La Defensoría reiteró que responde preguntas las 24 horas por teléfono, en el 0800-222-5262, por sus redes sociales, en WhatsApp o sus delegaciones u oficinas móviles en toda la provincia.