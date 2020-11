Exigen que Berni informe sobre la “persecución” a productores rurales

Es claramente un acto de persecución política, no he visto que esto mismo suceda con ninguno de los funcionarios nacionales y provinciales que fueron a respaldar a los delincuentes que tomaron el campo", afirmó Bugallo.



Luego de que la Justicia le pusiera punto final a la usurpación del campo de la familia Etchevehere por parte de movimientos sociales liderados por Juan Grabois, los efectos colaterales aun persisten. El pasado miércoles 28 de octubre, José Perkins, un productor rural de Pehuajó se trasladó hasta Santa Elena, Entre Rios, a solidarizarse con el ex Ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Maria Etchevehere. Al regresar, recibió una intimación para hacer 14 días de cuarentena estricta. En la notificación lo intimaban que podía ser detenido de no cumplir con la misma. La notificación se la mandó el Ministerio de Seguridad Estación Comunal Policial Pehuajó.



Anoticiado de esta situación, el diputado "Lilito" de origen rural presentó esta mañana un proyecto de solicitud de informes en la Cámara de Diputados provincial y un pedido de acceso a la información pública dirigido al ministro Berni para que brinde explicaciones ”sobre los procedimientos persecutorios llevados adelante por la delegación de Pehuajó y si quienes cursaron dichas cédulas de notificación son funcionarios o efectivos de las fuerzas de seguridad provincial".



En el documento presentado, Bugallo expone que ”motiva el presente pedido de informes un hecho de suma gravedad institucional que reviste carácter de publico conocimiento en nuestra Provincia: las notificaciones efectuadas en la ciudad de Pehuajó a los señores José Perkins y Guillermo Pedro Massola, por un suboficial de la policía de la Provincia de Buenos Aires sin aparente orden judicial, en la cual se los intima bajo apercibimiento de aprehensión a cumplir el confinamiento domiciliar de 14 días por haber visitado la provincia de Entre Ríos en el marco de la toma del establecimiento rural de propiedad de la Familia Etchevehere".



En otro de los puntos, el legislador opositor consigna que ”claramente en la notificación se observa que el oficial emite una resolución que no está debidamente fundada, que no interviene un Juez de Garantía, por lo cual no sólo, se han violado derecho fundamental establecidos en la Constitución Nacional, sino que además se violan todas las garantías procesales, como ser el Derecho Fundamental de Defensa en Juicio." Y agrega: ”En ningún momento se le informó a los vecinos, de que pesaran sobre ellos una denuncia penal, o se estuviese investigando un posible delito cometido por estos, en una instrucción penal preparatoria."



”Claramente las Fuerzas de seguridad de la policía Bonaerense, dependientes del Ministro de Seguridad, utilizaron recursos y personal, cometiendo un claro Abuso de autoridad, con el único fin de amedrentar e intimidar a los vecinos de la Ciudad de Pehuajó, para que cumplan con una resolución emitida por un funcionario que carece de autoridad y competencia para realizarlo". Por ese motivo, Bugallo pide que ”se informe si el ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires destinó personal pertenecientes a la Policía Bonaerense, vehículos de la misma institución, y otros recursos, para controlar y amedrentar, visitando a los vecinos de Pehuajo en sus domicilios, para exigir que cumplan con una medida que carece de fundamentos fácticos y jurídicos, violando de toda garantía procesal y de derechos Constitucionales.”



Finalmente, Bugallo también apuntó contra el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, a quien acusa de ser el autor en las sombras del procedimiento contra los productores rurales y de amedrentar a los vecinos de su localidad. En twitter el legislador escribió: ”Hay municipios donde la cuarentena es una herramienta de persecución política, como en #Pehuajó, donde intimaron a hacer cuarentena a @Josperkins2Jose o terminar detenido, por haber acompañado a @lmetchevehere en Entre Ríos. Por ese motivo, pedimos informes a @SergioBerniArg."