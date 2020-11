Gollan: "Es una alegría pensar que la pesadilla de la pandemia puede terminar antes de lo previsto"

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó que la vacuna Sputnik V contra el coronavirus que el Gobierno podría adquirir en Rusia le genera "una gran alegría" ya que permite "pensar que la pesadilla de la pandemia puede terminar antes de lo previsto".



"Lo importante es que Argentina avanza en la posibilidad de tener la vacuna", planteó Gollan en declaraciones a AM 750 y analizó que si ello ocurre dentro de un mes y medio significaría "un éxito sanitario espectacular".



El ministro aclaró que, primero, debe garantizarse "que sea segura y eficaz", y tiene que ser "registrada por el organismo competente", pero subrayó que "ganar 2 o 3 meses es algo incalculable en términos sanitarios, sociales, económicos y políticos".



"Es una esperanza muy grande. Me llama gente emocionada y llorando", completó Gollan y anticipó que la administración bonaerense se prepara "de una forma muy agresiva" debido a que el territorio bonaerense es "gigante", para lo cual habrá que llevar a cabo un "despliegue de recursos humanos y de logística para aplicar la vacuna lo más rápidamente posible".



"No es lo mismo tener una vacuna tres meses antes que después y eso nos da alegría y ganas de seguir trabajando", dijo Gollan y opinó que "el esfuerzo del pueblo, del Gobierno, de los intendentes, de los trabajadores de la salud se puede coronar con una salida".



En ese marco, contó que la vacuna Sputnik V "ya pasó las fases 1 y 2, y está siendo aplicada en ensayos clínicos de fase 3, de los cuales ya se está brindando información anticipada".



El titular de la cartera de Salud bonaerense expuso que "se puede ir descubriendo que no presenta efectos adversos graves" a partir de información confidencial "que se va brindando por estar en pandemia".



Al respecto estimó que cada día que se demora en vacunar, "se va muriendo gente y la situación económica y social hace estragos en el mundo" y apuntó que es por ello que "se toman medidas excepcionales".



Gollan analizó que "el 99% de los argentinos están contentos" ante la posibilidad de compra de la vacuna rusa, recalcó que "el restante uno está en contra de todo" pero admitió que no le sorprenden las críticas.



"Algunos medios están molestos desde hace rato por la realidad: perdieron las elecciones con su candidato; sobrevino la idea de que no íbamos a poder resolver la deuda con bonistas y lo hicimos; jugaron a que el conurbano estallara en pandemia, pero no hubo catástrofe social ni sanitaria; especulaban con un desastre en el tema del dólar y se está estabilizando; y aparecen vacunas que pondrían más rápido de lo previsto el país en marcha", enumeró.



Asimismo, sostuvo que esos sectores "no quiere que al país le vaya bien", y remarcó que el sentido común indica que "tener un vacuna a tiempo no es sólo dar una respuesta para salvar vidas, sino salir de esto rápido".



"No se preocupen por el dinero, (la compra anticipada de vacunas) se paga sola. Un fin de semana largo en la costa paga la vacuna. Tenerla antes es una situación también desde lo económico acertada y positiva", finalizó Gollan.