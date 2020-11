Se realizó una nueva colecta de sangre de donantes voluntarios

Cada día, una importante cantidad de personas salvan su vida o recuperan su salud gracias a las transfusiones de sangre. La única forma de obtener el producto sanguíneo es a través de la donación voluntaria de la comunidad sana.

Es muy importante tomar conciencia sobre la importancia de participar de esta acción altruista, solidaria, de donar sangre. Es un ejercicio continuo de solidaridad.

Para fomentar la donación de sangre, se implementan las Colectas Externas, un servicio que se ofrece a nivel nacional. En nuestro Municipio las colectas son llevadas a cabo por el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

En este sentido, la Dra. Laura Cardoso, responsable del Servicio de Hemoterapia, indicó que este lunes 9, en el marco del Día Nacional del Donante de Sangre, se efectuó una nueva colecta externa, en esta oportunidad con la colaboración de la Peña de Boca Juniors Olavarría.

Más de 20 voluntarios pudieron concretar la donación.

Para aquellas personas interesadas en donar sangre, se prevé una próxima colecta externa el 18 de noviembre, con la participación de la Escuela Secundaria Nº 8 – ex Comercial –a cuyas autoridades se encuentra asesorando el Instituto Nuestra Señora del Rosario, en cuanto a la organización de este tipo de colectas.

El objetivo de la planificación de las colectas de sangre es asegurar en todo momento la disponibilidad de productos sanguíneos para hacer frente a la constante demanda. Se trata de una estrategia que facilita la concurrencia de donantes y el acceso a la donación a los donantes voluntarios, evitándoles grandes desplazamientos y, por supuesto, se garantizan las condiciones biosanitarias en contexto de pandemia.

Cabe recordar que donar sangre no supone riesgos para la salud del donante. El material es estéril y descartable. Para donar sangre no es necesario estar completamente en ayunas: se podrá tomar café, mate, infusiones con azúcar, y comer frutas. Lo que no se pueden consumir previo a una donación de sangre son productos lácteos o grasos.

Es conveniente un buen descanso previo, evitar fumar tres horas antes, y no consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación.

Los requisitos para ser donante de sangre son los siguientes: tener entre 18 y 65 años (concurrir con DNI); no haber padecido hepatitis B o C ni Mal de Chagas; no estar enfermo; no haber mantenido relaciones sexuales con parejas ocasionales; no consumir drogas endovenosas; no haberse realizado recientemente tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.