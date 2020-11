Un interno de la Unidad N°2 ganó el Concurso de poesías de las cárceles bonaerenses

El concurso fue declarado de Interés Legislativo por la Excelentísima Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y surge luego de la realización de un taller de lectura y escritura llamado “Corredor literario” entre personas detenidas. De allí nació la idea de generar un espacio de reconocimiento a las personas privados de su libertad que se esfuerzan día a día para que los talleres literarios tengan continuidad. Desde esta visión integral se plasmó un concurso literario abierto, el cual se trasladó a todo el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Ricardo Horacio tiene 44 años, hace 20 que se encuentra detenido y destacó que “el estudio junto con la escritura es mi modo de vida en la cárcel”. En estos años finalizó sus estudio Primarios, Secundario, cursó un año de la carrera de Abogacía, dos años de Filosofía y Letras, realizó un Curso de Computación y varios Cursos de Formación Profesional.

“Me gusta mucho escribir y leer, para esta poesía me inspiré en todo lo que viví en estos 20 años de detención. Me quedan dos años para salir en libertad. Recordé las relaciones que tuve en este tiempo, escribí la obra en dos semanas y me sentí conforme al leerla ya terminada, la compartí con mi novia y le gustó. Estoy muy contento por el premio y me resulta motivador para seguir escribiendo”, expresó Ricardo Horacio.

Desde la Jefatura de la Unidad se impulsan este tipo de iniciativas por las herramientas que brindan en el enriquecimiento del lenguaje y el conocimiento. Este concurso otorgó un lugar de privilegio a la lectura y a la escritura.