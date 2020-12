Presupuesto: referentes el Frente de Todos se reunieron con vecinos de Sierras Bayas y Colonia San Miguel

Desde el Frente de Todos planificaron una serie de encuentros virtuales con vecinos de las localidades para escucharlos, saber sus inquietudes, principales preocupaciones y hacerlos partícipe del proyecto de ciudad integral. Las distintas demandas serán llevadas al debate durante el tratamiento del presupuesto en el recinto.

Gran parte de la charla estuvo destinada a la falta de obra pública, las que fueron anunciadas para el año que viene se realizarán con fondos nacionales y provinciales. Sierras Bayas tendrá un presupuesto para la delegación de 8 millones de pesos sobre presupuesto total del municipio de Olavarría que alcanza los 5 mil millones de pesos.

Al respecto Ubaldo García declaró: “El impuesto a la piedra alcanzará seguro los 900 millones y no está estipulado ningún tipo de obra pública y no solo para Sierras Bayas, sino para ninguna localidad del partido de Olavarría. Entre las principales problemáticas mencionadas se encuentran la falta de agua corriente, asfalto, viviendas y pastos altos”.

Además García expresó: “Falta una planificación estratégica de la ciudad y esta falta de planificación hace que se deteriore la relación con los vecinos. El presupuesto no sólo plasma la intención del gobierno, sino que demuestra el interés del ejecutivo en la ciudad, el proyecto de ciudad que queremos. Queremos que los vecinos de las localidades sepan que es lo que realmente pasa. Que no se prometan espejitos de colores en los años electorales y después no se los tengan en cuenta para nada”.

En los próximos días se realizarán los encuentros con los vecinos de Loma Negra, Hinojo y Colonia Hinojo y Sierra Chica.