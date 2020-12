“No se puede hacer como si estuviésemos tomando decisiones concretas para solucionar la tragedia de los incendios de este año y aparecer con esta ley, con este proyecto que es inaplicable” afirmó.

“Un diputado nacional del oficialismo dijo que no se puede ser de Cambiemos y ambientalista” contó la senadora, a lo que le respondió “para mi lo que no se puede ser es hipócrita y ambientalista”. También planteó que desde el oficialismo, los legisladores “no se animaron” a proponer cambios al proyecto de Máximo Kirchner: “¿De verdad no se animan a sugerirle cambios en una iniciativa a aquel que por estas horas pareciera que va a ser su próximo candidato a presidente? ¿Ni siquiera para ayudarlo a hacer una buena ley? Yo les digo que no está bueno decirle que si a todo a tu conductor” remató.

La senadora afirmó que desde el oficialismo, pareciera que no existe verdadera voluntad política para generar cambios en materia ambiental, ya que “no se pone presupuesto en la Ley de Bosques, no se avanza en la sanción de la Ley de Humedales y hemos visto que han reducido el presupuesto de todo el Plan Nacional de Manejo de Fuego”. Además, dijo que no hay evidencia de esfuerzos para lograr aplacar futuros incendios: “uno no ve con claridad que se estén fortaleciendo los equipos provinciales que hacen frente y previenen los incendios, tampoco fortalecimiento de programas de capacitación, ni para las provincias ni para el sector productivo”.

La legisladora explicó que el proyecto “va en contra del principio no regresividad que acabamos de ratificar en el Acuerdo de Escazú”, ya que retrocede en la protección de bosques nativos en tanto pasaría de protegerlos de manera perpetua a hacerlo por un período de 30 a 60 años. “Es una ley con enormes indefiniciones porque habla de un plazo de entre 30 y 60 años para ecosistemas con grandes diferenciaciones en los plazos de su recomposición y recuperación” argumentó, “la historia de la ecología nos ha enseñado que cuando quieren proteger todo no protegen nada”.

También afirmó que “es una ley que avanza sobre las facultades provinciales”, y por ende es inconstitucional. González explicó que el ordenamiento territorial es una facultad de las provincias, y al buscar “congelar el uso territorial”, el proyecto “va en contra del artículo 41 de la Constitución, del 121 y el 123 de la autonomía”.

La senadora concluyó que el proyecto no ofrece soluciones reales, mientras que aún queda mucho por hacer en política ambiental en la Argentina. “El tema de los incendios sigue sin solución”, declaró.