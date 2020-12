Sesión acalorada en el Concejo Deliberante

Sin debates y por unanimidad se aprobó la preparatoria para la ordenanza del programa de Lucha contra la Tucura 2020/2021; la licencia del Intendente durante febrero y la licencia del concejal Juan Mujica para asumir la Intendencia en ese mes y el reingreso del edil Guillermo Lascano , y también fue aprobado por unanimidad el apoyo a los trabajadores de Minerar

Un debate intenso fue el del aumento del agua solicitado por Coopelectric, que resultó aprobado no sólo por el bloque de Juntos por el Cambio, que presentó la moción, sino también por los ediles del Interbloque Frente de Todos , Alicia Almada y Germán Aramburu. La edila, denunció aprietes, que llegaron hasta las altas dirigencias del SADOP nacional , gremio al que ella pertenece . Habló de “ fuego amigo”.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión que se conformó para evaluar el pedido de aumento, que una vez realizado el estudio consideró que no era necesario un aumento, cuestionó a Cruz Arouxet, que por Radio Olavarría había expresado su desacuerdo con la edila y señaló que por ser tesorero de Coopelectric debería haber participado de las reuniones entre directivos y concejales, y no lo hizo. Además, recordó a Germán Aramburu que en su momento había firmado el rechazo al aumento y ahora votó a favor. También cuestionó que quien presentó el proyecto fuera el Concejal Marinangelli que había sido consejero de Coopelectric. Desde la UCR se hizo la moción de que pasar a comisión dado lo expuesto por Amespil de un aumento en dos cuotas, que fue presentado en el recinto. Este pedido fue acompañado por el Frente de Todos, pero no prosperó

Tanto Almada como Arouxet, sostuvieron , entre otras cosas, que se contemplará la tarifa social para el agua, tal como se hace con la electricidad.

Hubo que hacer un cuarto intermedio para escuchar a los vecinos presentes que hacían oir su voz cuando hablaban los concejales, y según dijeron, eso dificultaba el trabajo de los taquígrafos. Luego del cuarto intermedio, y tras otras exposiciones,q uedó aprobado el aumento de cerca del 100 % que se abonará en dos veces

Luego fue el momento del expediente sobre la tucura y del apoyo a los trabajadores de Minerar, tras lo cual se terminó la sesión.