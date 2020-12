Mario Paternó: ‘La UCR no existe en Olavarría y queremos recuperar el protagonismo que supimos tener’

"A la Unión Cívica Radical me afilié en 1983 cuando retornó la democracia en el país. Estaba viviendo en Buenos Aires y yo ya estaba en el Partido. Tenía la escuela de mi casa, mi papá era anti-peronista y encima lo habían querido echar del trabajo cuando falleció Evita por no querer ponerse el brazalete negro, el peronismo siempre fue igual. Estoy desde esa época y encima apareció Raúl Alfonsín, ya todos sabemos lo que fue: el mejor presidente que ha tenido el país hasta ahora", comenta el ex jugador de Boca Juniors.

Tras abordar sus inicios político-partidarios, Paternó no duda en hacer un balance de lo que ha sido la UCR olavarriense en los últimos años. "Mi motivación de involucrarme con la Lista 11 es que siempre estuve desde afuera, participé pero nunca me quise meter de lleno. Ahora sí lo hice, me cansé de ver cosas que no son claras pero siempre con 'la ñata detrás del vidrio' y el objetivo de mi compromiso es cambiar un poco esto. Me vino a buscar el 'Bebe' (Rubén) Lanceta, tiene experiencia, quiso que lo acompañe y vamos a ver cómo va a ir funcionando todo. La Unión Cívica Radical no existe en Olavarría, hace muchos años que viene en decadencia y queremos participar para que vuelva a ser lo que alguna vez fue", agregó.

"El Partido ha perdido esencia y hoy prácticamente desapareció. Hicimos una lista, quisimos dialogar con las demás alternativas pero no quisieron hacerlo ni nada por el estilo. Queremos cambiar para recuperar protagonismo. El mensaje que le doy a los radicales que están desencantados o se han alejado de la militancia es que vuelvan, ya lo han hecho muchos con nosotros. Queremos recuperar fuerza y los necesitamos a todos, tenemos que tener la personalidad y el coraje que tuvo el partido en su momento", cerró quien fuera compañero de Diego Armando Maradona en Argentinos Juniors