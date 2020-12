El presidente Alberto Fernández llamó a "poner en valor la trascendencia de la ciencia y tecnología", afirmó que la Argentina cuenta con una "calidad en científicos que es la envidia del mundo" y reivindicó la "inversión" en estos campos.



El primer mandatario encabezó en el Salón Pueblos Originarios de la Casa Rosada la entrega de la distinción Investigador de la Nación y de los premios Houssay y Jorge Sábato a científicos argentinos, acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza,



"El mundo necesita de la ciencia y de la tecnología para poder avanzar", afirmó Fernández, y ponderó haber decidido reanudar la entrega de esos galardones (suspendida el año pasado) y así darle "trascendencia" al trabajo de los investigadores.



Asimismo, dijo que "no son ricos los países" que tienen recursos naturales sino aquellos que "saben" extraerlos "preservando el cuidado ambiental, tan lastimado en los últimos años".



Por ello, Fernández defendió el presupuesto asignado al área: "Que todos los argentinos entendamos que allí donde se invierte en educación, ciencia y tecnología, no se gasta, se invierte. Que allí se está sembrando riqueza del futuro".



"Sentimos que tenemos un capital humano maravilloso para desarrollar la ciencia y la tecnología. Somos la envidia del mundo y no podemos desaprovecharlo", completó.



Destacó el envío al Congreso de una "Ley de Ciencia" que prevé "triplicar el presupuesto" a lo largo de una década y así se convierta en "una política de Estado".





Y les pidió a los investigadores continuar aportando a la Argentina para "seguir construyendo el país que nos merecemos" en el que, dijo, será clave la promoción del "desarrollo científico y tecnológico"



"Todo lo que hagamos para promover el desarrollo científico y tecnológico en la Argentina será poco, tenemos que hacer lo que tenemos previsto y mucho más, porque eso nos va a hacer diferentes y nos va a permitir alcanzar el desarrollo que buscamos, y tenemos que hacerlo ya", remarcó.



"Quiero que se destaquen en la Argentina y que dejen todo su esfuerzo en la Argentina, y para que eso ocurra debemos compensar adecuadamente el trabajo y el esfuerzo de los que hacen eso en nuestro país", afirmó el mandatario.



Por su parte Salvarezza expresó que pese a la pandemia durante 2020 se han podido dar "pasos importantes para poner a la ciencia argentina de pie, con el compromiso del Presidente de la Nación", y resaltó "la recuperación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el incremento de los montos y la cantidad de becas y la duplicación de los ingresos a la carrera del Conicet".



"La pandemia nos pegó a todos. Y allí también fue una evidencia clara de la capacidad de nuestra comunidad científica: miles de investigadores cambiaron sus temas de investigación y rápidamente salieron a atender todo aquello que podía contribuir a que nuestros ciudadanos tengan defensas y herramientas para enfrentar al coronavirus. Estamos todos enormemente agradecidos con ellos", señaló.



Fernando Héctor Andrade, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ganó el premio Investigador de la Nación y lo recibió de manos del Presidente.



Se trata de una medalla de oro, un diploma y un premio de 1.500.000 pesos por sus aportes al manejo de los cultivos extensivos que impulsaron mejores prácticas agrícolas.



En tanto los premios Houssay fueron para Ana Margarita Ramos en Ciencias Humanas, Mario Carlos Perelló en Ciencias de la Salud, Selva Pereda en Ingeniería, Arquitectura e Informática y Sergio Agustín Lambertucci en Ciencias Tecnológicas Ambientales. Cada uno de ellos obtuvo una medalla, un diploma y 180.000 pesos.



En tantos los premios Houssey a la trayectoria fueron para Hilda iris Sábato en Ciencias Humanas, Fernando Héctor Andrade en Ciencias de la Salud, Guillermo Oscar García en Ingeniería, Arquitectura e Informática y Silvia Diana Matteucci en Ciencias y Tecnologias Ambientales. Cada uno de ellos obtuvo una medalla, un diploma y 300.000 pesos.



En tanto, el premio Jorge Sábato fue para Analía Vázquez.

Los premios Houssay están destinados a investigadores menores de 45 años que hayan desarrollado la mayor parte de su actividad científica en el país, los premios Houssay Trayectoria a investigadores mayores de 45 años e investigadoras mayores de 48 años, y la distinción especial Jorge Sábato se entrega a quienes cuentan con un historial sobresaliente en transferencia y desarrollo tecnológico con impacto productivo en sectores críticos para el desarrollo económico y social del país.



De la ceremonia también participaron el ministro de Agricultura, Luis Basterra; el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano, y la presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Susana Mirassou, además de otros representantes e investigadores de esa comunidad.



Una vez concluido el acto Basterra dijo a los periodistas que "la Argentina tiene una trayectoria muy importante en cuanto a la calidad de sus científicos, con varios premios Nobel" y destacó que estos premios "representan un reconocimiento a la labor de sus trabajos".



"Nuestro Gobierno, por decisión del Presidente, recuperó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación", señaló Basterra, y expresó que eso "marca una política con la clara opción de ejercer soberanía".



Según el ministro "sin presupuesto no se logra" y manifestó que "la recuperación salarial irá acompañada de la recuperación económica de la Nación".



Y refirió que "la ley que envió el Presidente al Congreso tiene un sentido estratégico en un modelo de desarrollo en Ciencia y Tecnología".