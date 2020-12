Comité de Emergencia: 'No hay evacuados'

En la sede del Cuartel de Bomberos, el intendente Ezequiel Galli encabezó este sábado una reunión del Comité Operativo de Emergencia por los fuertes vientos que azotan al Partido de Olavarría. El dato saliente es que, hasta las 16:30, hay inconvenientes pero no evacuados. Piden no circular por las calles si no es primordial, ya que puede ser riesgoso para la integridad física de las personas.