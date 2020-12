El Frente de Todos rechazó el presupuesto municipal

García fue el primer concejal del bloque de Todos en hablar: “El presupuesto es una expresión monetaria, en función a la ideología que el oficialismo lleva adelante. Notamos que hay un problema de técnica presupuestaria. Han realizado recortes en distintas áreas, para que al final les dé el número que querían tener. Aun así este presupuesto es injusto para toda Olavarría y por esto es necesario reformularlo completamente”.

Por su parte Guillermo Santellán declaró: “Este presupuesto sigue haciéndole pagar a los vecinos la ineficiencia y la falta de gestión. En el peor momento vamos a cerrar con superávit, lo que demuestra que cuando había que redoblar el esfuerzo para estar al lado de la gente, se guardaron plata. 10 viviendas y 10 cuadras de asfalto para 125 mil habitantes y se les pide paciencia a los vecinos mientras aumentan las tasas”.

En tanto la concejala Mercedes Landivar también fue sumamente crítica al analizar los números presentados: “Gallí declaró que ve una organización atípica y una sistematización en los reclamos de los vecinos y que le resulta raro. Además justifica la falta de obras por la baja recaudación. ¿Cómo puede ser que el intendente no visualice los problemas de las localidades? El 33% de lo que se recauda del impuesto a la piedra debe ir destinado a las localidades. Cero pesos van a recibir para obra pública, no fue capaz ni siquiera de mantener los espacios públicos. No queremos un cierre de año con superávit con la gente afuera, los números deben cerrar con todos los vecinos y vecinas del partido adentro”.

Luego se expresó Eduardo Rodríguez quien adelantó antes de arrancar que no acompañaría el presupuesto: “Este municipio debe construir 200 cuadras de pavimento por año, en estos 5 años de gobierno no se llegó a las 250 cuadras. Necesitamos un Estado municipal que con una administración austera y ordenada vuelva a recuperar la capacidad de generar obra pública para dinamizar la economía y generar empleo. No hay ninguna propuesta ni proyecto para Olavarría. El programa “Vivo Mejor” tiene destinado 5 millones de pesos, imagínense qué aporte puede hacer el municipio con esa plata”.

Inés Creimer puso el foco en el presupuesto destinado a la educación pública: “Quiero manifestar una vez más mi preocupación por la continuidad de las obras Jardín de Infantes 930 y Escuela de Educación Primaria N° 50. Es muy importante que sigan esas obras”.

Por último Juan Sánchez sostuvo: “Este presupuesto no solo es conservador, es amarrete y mentiroso, además como siempre hacen se esconden. Desde mi lugar hasta el último día voy a tratar de convencer que el camino es al lado de la gente, militando. Lo que hay que decir es que en pandemia ajustaron. Queremos decirle a las localidades que trabajaremos para dar una solución”.