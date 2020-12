Trabajadores del Sindicato de Televisión protestaron en el Centro de Olavarría

Escudero respondió a la prensa en la puerta de la empresa, sobre calle Vicente López, mientras se realizaba una asamblea que contó con la presencia de afiliados al SATSAID y también a la APO, que se desempeñan en el Canal Local, pero también en los otros medios del grupo.

Al mismo tiempo, en solidaridad, los trabajadores de Telecom-Fibertel, se movilizaron haciendo sonar las bocinas de los vehículos de la prestadora en caravana por la zona céntrica.

El gremialista sostuvo que, como muchos otros rubros, los trabajadores de los medios de comunicación nunca pararon estos meses e, incluso, se han sumado tareas por compañeros que se encuentran dispensados y no pueden concurrir a trabajar. Por otro lado, no puede ser que no tengan su salario, sobre todo, en el mes de diciembre con lo que esto significa, sentenció.

Escudero destacó que el Estado, mas allá de la instancia de mediación en el Ministerio de Trabajo, colaboró estos meses con el ATP en los salarios.

Adelantó que el lunes 28 hay una audiencia de conciliación en la delegación local del Ministerio de Trabajo.

(N. de R.: como hay solidaridad de la Asociación de Periodistas de Olavarría, no se emite Noticias en sus ediciones de las 13 y las 20 horas por Canal Local)