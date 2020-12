Lordén: logramos garantizar y equilibrar fondos para todos los bonaerenses

“Una de las principales discusiones en la Ley de Presupuesto fue la implementación del FIM, el Fondo de Infraestructura Municipal. Esta herramienta fue defendida por Juntos por el Cambio, ya que es la forma de quitarle discrecionalidad al gobierno provincial y dejar en manos de los ejecutivos municipales la decisión sobre qué obra es mejor para su distrito.” explicó la diputada.

De aprobarse tal cual estaba, de cada 100 pesos, 86 se invertirían en Municipios gobernados por el FdT y sólo $14 en los de Juntos por el Cambio. Del total de obra, en Municipios del FdT se invertirán $700 mil por habitante y $270 mil en municipios de JxC

Cabe recordar que este fondo fue creado por María Eugenia Vidal y es defendido por los intendentes de todo el arco político. “Durante el 2020 este fondo no existió, por eso la dureza en la discusión por parte de JxC. Desde nuestro espacio logramos que el FIM se distribuya de manera equitativa entre los 135 municipios: la totalidad de los recursos se distribuirán en un 50% por el CUD y en un 50% según los ingresos corrientes del 2019. De esta manera logramos continuar con una iniciativa exitosa para que los y las bonaerenses se beneficien con obras municipales que mejoraron la calidad de vida”.

La legisladora continuó explicando que “Otro punto de conflicto fue los préstamos que hizo el gobierno provincial a los municipios de los fondos de emergencia por COVID, para hacer frente a la pandemia y la baja en la recaudación. Desde el bloque se consiguió posponer hasta diciembre 2021 la devolución de esos fondos. La pandemia aún no termina y la situación económica de los municipios tiene que recuperarse.”

Gracias al diálogo, se aumentó la base del Fondo Educativo, explicó Lordén, “Mientras el oficialismo sostenía un piso mínimo del 100% respecto a este año, propusimos un aumento del 130% y con tope de 230%, con nuevos criterios de distribución. Se consiguió que los productores de seguros no sean considerados un servicio financiero y que el pago de IIBB baje de 9 a 7%, así como que se incorpore una bonificación para impuesto inmobiliario urbano para el sector hotelero, ya que es uno de los más castigados por la pandemia. Así logramos garantizar y equilibrar fondos para todos los bonaerenses.”

Sin embargo, dijo la diputada, no podemos dejar de mencionar que “se nos ha imposibilitado el acceso a la información y desconocemos los gastos del presente año ya que la prórroga del Presupuesto 2020 que le otorgamos al Gobernador venció y nunca envió el proyecto. Por otro lado, el Ministro de Haciendo nunca se presentó en la Comisión de Presupuesto para intercambiar ideas e información y hubo bajas en lo que se invertirá en Salud (6.36% en 2016 contra 6.16% en 2021), en Educación (27.45% contra 26%) y en Seguridad (10.13% mientras que ahora solo 7.36%)”.

Finalmente dijo que no hubo consideración por parte del Poder Ejecutivo de sectores muy golpeados por la pandemia y la cuarentena, como el turismo, la gastronomía y los eventos culturales por ejemplo. “No vemos bajas en los IIBB para ninguna actividad y los no aumentos de los montos de facturación van a afectar a más PyMEs. Nos preocupa mucho también el aumento de impuestos inmobiliarios y patentes. Si bien se fija un tope del 32% de aumento en el inmobiliario en línea con la inflación, la realidad es que la caída en la actividad económica y el empleo es preocupante y estos aumentos no serán fáciles de afrontar para muchos vecinos de la Provincia”.

“Está a las claras que estamos defendiendo la autonomía municipal en la pelea por el presupuesto” dijo Lordén y concluyó que “queremos que se aliente a la producción y generación de empleo, basándonos en el gran esfuerzo que han hecho todos los bonaerenses durante el año 2020. Es hora de que desde el gobierno se deje de asfixiar y poder recuperar el movimiento económico”.