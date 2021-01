RADIO EN VIVO

NA - Fernández aseguró que el gobierno volvió "a poner una mejor fórmula" para los jubilados que en el pasado "hizo crecer 20% los ingresos" de los adultos mayores.

"La fórmula jubilatoria sirvió en su momento para sacarle plata a los jubilados y después nadie podía cumplir. Nosotros no creemos que ningún jubilado esté muy bien con los ingresos que tienen. Creemos que tenemos que mejorarle esos ingresos", subrayó el primer mandatario durante un acto de ANSES.

"Volvimos a poner una mejor fórmula. La fórmula que estamos proponiendo hizo crecer 20% los ingresos de los jubilados", consideró el jefe de Estado.

En tanto, Fernández aseguró que "terminé el año 2020 con la tranquilidad de que mi palabra la he cumplido. Cuando dije que los jubilados no iban a perder más contra la inflación, lo he cumplido".

Y consideró: "El Estado está para ordenar. El mercado no ordena, desordena. Si dejamos todo en manos del mercado, lo que ocurre es que rige la ley del más fuerte".

Por último, el primer mandatario expresó que hay un relajamiento en la prevención contra el coronavirus y aseguró que "la pandemia no ha terminado".

"Todos nos distendemos. En Mar del Plata los casos crecen de manera más que preocupante. Uno se olvida que hay una pandemia. Los que más se descuidan son los jóvenes. Quiero llamar a la reflexión a todos: que todos tengamos presente que la pandemia no se terminó", manifestó el jefe de Estado.