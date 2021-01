Intentaron entrar por la fuerza a un vacunatorio de Monte

El director ejecutivo del Hospital “Zenón Videla Dorna”, Nicolás Jurao, detalló que tras el episodio se pidió la custodia de las vacunas de calendario hasta que las puedan retirar y trasladarlas al hospital y aclaró que “las vacunas Sputnik no estaban en ese lugar, pero nadie sabía que nosotros las teníamos guardadas en otro sitio; porque justamente por precaución tomamos esa decisión a principios de esta semana”.

El hecho fue descubierto a las 19.15 horas por una empleada del vacunatorio, ubicado en la calle Zenon Videla Dorna 790, donde actualmente se aplican todas las vacunas de calendario. Al llegar al lugar, la mujer descubrió que la puerta de salida de emergencia lateral estaba abierta y observó como si "la hubieran barreteado para ingresar", tal como figura en la denuncia.

Ante esto, se comunicó con la referente de vacunación del distrito del Ministerio de Salud bonaerense, que es quien está directamente abocada ahora a la vacuna del coronavirus. Se realizó la denuncia policial, y si bien no encontraron nada alterado adentro del establecimiento, resultó sospechoso que hayan forzado su ingreso ya no que no hay elementos de valor, más que una heladera con vacunas