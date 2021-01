Borzi:’ hay que hacer dos cosas: ver qué sucedió y vacunar´

Ya llegaron vacunas a todos los distritos de la Región Novena. Esta vez llegaron 450 que el Ministerio tenía como reserva y la semana próxima otras tantas al Hospital Municipal. Aclaró que estas nuevas dosis no salen de lo previsto para la segunda porque ambas dosis son diferentes.

Inmediatamente se comenzó a vacunar, y en sólo 2 horas se aplicaron 75.

Que lleguen vacunas al hospital tiene que ver con la estrategia del Ministerio, y no es como consecuencia de la situación planteada por la pérdida de vacunas.

Sobre este tema, abogó por que las investigaciones sumariales y judiciales, avancen para determinar lo que sucedió, pero al mismo tiempo seguir vacunando

Aclaró también que las vacunas no se llevaron al Banco de Leche porque se respondió a un protocolo de provincia, que en todas las ciudades se vacuna en hospitales provinciales o municipales donde no los hay. “ No desconozco la historia y presente del Banco de Leche”

Con respecto a la estrategia.Este sábado se vacuna a personal de salud que tenga turno y a todos los que concurran por demanda espontánea, no sólo de emergencia y terapia, sino a todo personal que se desempeñe en la órbita pública y privada.

El domingo también de 9 a 13 para personal de salud con demanda espontánea.

Informó el equipamiento que tiene el Hospital , al que se incluyeron dos freezer nuevos, porque los dos anteriores están precintados a disposición de la Justicia