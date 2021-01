Udocba: afirman que están trabajando con IOMA en el proceso de vacunación de docentes

El secretario general de la Unión Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba), Miguel Ángel Díaz, aseguró este lunes que trabajan en conjunto con la Obra Social de la provincia de Buenos Aires (IOMA) en lo que será la vacunación del personal docente de la provincia.



"Estamos trabajando conjuntamente con IOMA en lo que va a ser la vacunación del personal docente de la provincia", dijo Díaz en declaraciones a Radio El Destape.



Agregó que hoy tienen una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof por la campaña de vacunación y que tienen puesta la expectativa en ese encuentro del que estiman surgirán "las fechas" para la inmunización de los docentes.



"Hoy tenemos una reunión con el gobernador Kicillof por la campaña Vacunar. Ahí vamos a tener idea de fechas. Nosotros estamos ansiosos", dijo el gremialista.



En otra entrevista, con FM Rock & Pop, supeditó la vacunación de los docentes al inicio de clases y dijo que hoy aún "no están dadas las condiciones para volver a las clases presenciales".



"Tenemos que pensar la realidad, tenemos que verla y tratar de estar todos juntos, hay que seguir manteniendo el distanciamiento social, las burbujas", expresó Díaz quien destacó que en caso de un regreso a clases en forma presencial "se van a poder utilizar de los edificios escolares, solamente un 30 o 40 por ciento".



"Van a tener que convocar a determinada cantidad de chicos y con ello toda la educación se va a resentir, esto no va a ser pedagógico, lo que va empezar es la revinculación nuevamente, que es lo que hacen todas las naciones, que intentan, ponen el enchufe un ratito y luego desenchufan", afirmó no sin subrayar que los docentes también desean el regreso a las clases presenciales, pero que se requieren condiciones previas.



Diaz reflexionó también sobre cómo afecta la situación a las escuelas privadas y sostuvo que en esas instituciones "será más complejo el regreso a las aulas, porque ante los contagios se puede desatar una catarata de juicios".



"Hay que tener cuidado de abrir la caja de Pandora", graficó Díaz.



Respecto al regreso a clases que propone el jefe de Gobierno porteño para el 17 de febrero próximo, sostuvo que "es una payasada".



"El 17 de febrero no puede haber chicos en las aulas. Puede haber 5 o 6, como la payasada que hicieron en noviembre para decir 'nosotros iniciamos las clases'. ¿Pero eso son clases?", señaló.



Diaz también apuntó al ministro de Salud porteño, Hernán Quirós, y dijo: "Decía que están garantizados todos los cuidados y la única experiencia que tienen es (clases) en tinglados".



En relación a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, que solicitó el regreso de los estudiantes a las aulas, sostuvo que "es una vergüenza" que siga hablando luego de "los desastres económicos y negocios que hizo".