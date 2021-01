A dos años de la trágica muerte de Emiliano Sala la familia reclama "la verdad completa"

A dos años de la trágica muerte de Emiliano Sala en un accidente aéreo en el Canal de la Mancha cuando se dirigía de Nantes, Francia, a Cardiff, para sumarse al equipo británico, la familia del futbolista aún espera respuestas y sus abogados reclamaron "establecer la verdad completa" sobre las causas de la caída de la aeronave cuya investigación está demorada a causa de la pandemia de coronavirus.



En ese sentido, el abogado de la familia de Sala, David Machover, solicitó que se inicie una investigación para "establecer la verdad completa" sobre lo que sucedió el 21 de enero de 2019, consignó el diario Mundo Deportivo.



En unas primeras pesquisas, se encontró que ni el piloto ni el avión tenían la licencia requerida para operar vuelos comerciales.



Poco antes del accidente, Sala había enviado mensajes desde su celular a sus amigos en los que comentó que pensaba que el avión se iba a caer.



En el informe se encontró que el piloto, David Ibbotson, cuyo cuerpo nunca fue hallado, perdió el control durante un viraje realizado manualmente, lo que probablemente sucedió porque el vuelo "no se realizó de acuerdo con las normas de seguridad aplicables a la operación comercial", señala la investigación.



Por su parte el Nantes recordó a Sala en el segundo aniversario de su muerte y retiró la camiseta número 9 en honor al jugador, al tiempo que expresó a través de un comunicado: "Emiliano está en nuestros recuerdos", según publica el sitio Sky Sports.



Hace dos años una operación de búsqueda y rescate continuó durante unos días después de que el avión cayera, pero luego el rastrillaje fue cancelado.



Después de eso, y a través de un esfuerzo de recaudación de fondos se logró reunir suficiente dinero para que la familia de Sala contratara a un especialista para localizar los restos y el avión fue encontrado casi de inmediato, señala el periódico.



El cuerpo de Sala, quien tenía 28 años cuando falleció, fue recuperado del fuselaje del avión, pero su familia criticó fuertemente que las autoridades decidieran no recuperar la aeronave, que podía haber arrojado evidencias vitales. La investigación completa estaba programada para inicios de 2020, pero la pandemia "provocó retrasos y ahora se ha pospuesto", indica el periódico.



El abogado de la familia dijo en un comunicado: "Es una tragedia que hayan pasado dos años desde la muerte de Emiliano y todavía no sepamos exactamente cómo y por qué murió. Una investigación es la única forma de establecer la verdad completa, de modo que la familia no tenga que soportar otro triste aniversario sin respuestas".