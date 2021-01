Nota de Opinión: El PRO y el FDT estigmatizan a la juventud

Cuando es tiempo de deslindarse de las atribuciones solicitadas y adquiridas, el primer culpable para cualquier bandera “ideológica” gobernante, ha sido el acusar a otra gestión y, en continuación de opciones, recriminar al pueblo, en este contexto, ambos dedos, de las fuerzas políticas mayoritarias, señalan a las, los y les jóvenes, mostrándolos en potencial de ser autores intelectuales y materiales de la propagación del coronavirus. Les persiguen en encuentros de casas particulares, en quintas en el mote qué ahora es conveniente tildar de “las clandestinas”, con base en esto, “las fuerzas del orden", acosan en cualquier lugar y horario, donde los medios de comunicación apoyan la direccionalidad de ambas fuerzas políticas en esta línea de estigmatización con el fin de desligarse de la propia culpa, mostrando reiteradas veces al día, encuentros en por ejemplo, la playa, espacio que por decisión de los gobiernos nacional, provincial y municipal, sin distinción de color partidario, permitieron levantar restricciones, sin controlar cantidad de personas ingresantes, será quizás, que ellos si premeditaron estos actos, aprovechándose de los que pueden tener el privilegio desde vacacionar, a salir a la calle, a las plazas, los parques, a la costa, a fin de que el despliegue de masas, sea el mejor escenario a dar motivos de que es la imprudencia de la sociedad, el causante del porque continúa la transmisión del covid-19, haciendo énfasis en la juventud, y así el que continua en su casa, cree en su inconsciente, gracias al oportuno estallido mediático que el avance de los contagios, “la segunda ola”, es menester de los fulanos más jóvenes, a quienes incriminan, golpean, denigran, multan, inventan causas y les dan arresto cual homicida, un sistema judicial que no avanza tan rápido, tal como debiera proceder con las denuncias por violencia de género que luego se convierten en víctimas de femicidios por su mal desempeño.

Parece olvidárseles a nuestros gobernantes, que les jóvenes residentes y estudiantes de medicina también asistieron en centros de salud, que circularon jóvenes en bici, moto o a pie acercando alimentos, medicamentos y mandados en general, hubo jóvenes atendiendo comedores, merenderos o roperitos comunitarios, llevando a la puerta de las casas elementos que la población más vulnerable requirió.

Parece que fue allá lejos y hace tiempo, pero no, fue por estos días, que les jóvenes fuimos parte de un proceso, que como pertenecemos a un grupo que presentaba menos probabilidades de infección, salimos a la calle a dar lo mejor de nosotros, aun sabiendo que las posibilidades de contagio estaban allí.

Hoy los gobernantes pretenden lavar su mano, tranquilizar su conciencia, viendo el desenlace que generan sus propias decisiones y no se distingue bandera partidaria, sean "pro" o del "frente de todos", parece que se encontraron alineándose para perseguir a esta franja etaria, la juventud, por ello en tele nacional, asimismo en medios locales, la primera info que ves son títulos similares a, ”clausuraron fiesta clandestina”, “jóvenes descontrolados en playa fulana”, pero ninguno muestra las juntadas de los “adultos”, encuentros a plena luz del día, intendente, subsecretario, diputado, de ambos matices partidarios, eso no se cuestiona, como nadie interpela que los comedores del partido de Olavarría no alineados al Pro o al "frente de todos", no hayan recibido ni siquiera alcohol en gel, mucho menos mercadería, velorios multitudinarios no se cuestionaron con tanto esfuerzo, la ida de vacaciones del intendente olavarriense, donde nos encontramos hasta con fotos trucadas aludiendo que se encontraba entre nosotros, quién osaría cuestionar al HCD local luego de conceder el pedido de licencia por 28 días en favor del jefe comunal.

Existen hechos, acciones y decisiones que son perjudicables para la salud, dañinas y que generan más muertes, todas ellas son atravesadas por un mismo común denominador, y es que son efectuadas por funcionarios públicos, “nuestros gobernantes”, la juventud no es el problema, dejen de perseguir y hostigar, responsabilícense mejor por las 400 dosis de vacuna anti coronavirus que perdieron, hablen sobre que hicieron con los 350 millones de pesos que le falta a la caja fuerte de la ciudad que es dinero aportado por las, los y les vecines del partido de Olavarría, respondan porque permitieron que en plena pandemia y congelamiento de precios el combustible, los alimentos y de más suministros y servicios, aumentaran y no valgan hoy, siquiera lo que valían en abril, previo a una gran ola de despidos y pérdidas de empleos informales, explíquenle al pueblo el impedimento legal por el que no se permite la creación y pos afiliación a otros sindicatos municipales y se le da exclusividad a uno, háganse cargo que en el peor momento económico y laboral cortaron los ATP y el IFE, háganse cargo que las organizaciones no kirchneristas/camporistas NO reciben altas del programa “potenciar trabajo”, que en consecuencia son remitidas a ustedes privilegiando su dedo tal cual acción de puntero político, háganse cargo que el responsable de desarrollo social de nación por la séptima, un olavarriense, entrega mercadería solo a comedores afines, tal y como lo hace la subsecretaria de desarrollo y calidad de vida y la secretaria de desarrollo social local.

Háganse cargo y prediquen con el ejemplo si pretenden que la juventud haga lo que sugieren, empiecen por cumplir sus propias demandas, pero claro, les jóvenes les son convenientes, útiles, necesarios, “tenidos en cuenta”, al momento del contexto electoral, para que sostengan la bandera, golpeen un bombo, cuelguen pancartas y pinten pasacalles, luego, antes y después de ese proceso, somos los motes que ustedes a la población hoy les inculcan, el ser culpables, ser el problema, los irresponsables.

A las, los y les jóvenes les sugerimos, lean este contexto, no se permitan ser títeres de políticos hambrientos de poder y dinero, y con ansias de perjudicarnos en este presente, y más dolosamente, de vulnerar nuestro futuro.

Nos encuentran en redes como @bdpolavarria, tu voz cuenta y nosotros estaremos predispuestos a escucharlos, todos los días es una posibilidad de sumarse, Pongamos los BARRIOS DE PIE.