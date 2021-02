Comenzó a drenar el agua en las calles anegadas tras el fuerte temporal en Pinamar

El agua que permanecía en las calles de la ciudad balnearia de Pinamar, afectada el viernes por un fuerte temporal que ocasionó anegamientos y derrumbes en la zona céntrica, comenzó este sábado a drenar aunque persisten lluvias leves pero intermitentes, informaron fuentes de Defensa Civil.

“Las calles anegadas en la jornada de ayer están drenando rápidamente y solo existen lluvias intermitentes y leves en lo que va de esta mañana de sábado”, dijo a Télam Diego Diez, responsable de Defensa Civil.

Asimismo, aseguró que se trabaja "para poder volver a tener todas las condiciones para que los turistas que llegaron en este fin de semana largo (por los feriados de Carnaval) puedan disfrutar lo mejor posible su estadía”.

Temporal en Pinamar



Un fuerte temporal ocasionó anegamientos y derrumbes



Los 200 milímetros de agua que cayeron el viernes en unas tres horas y que afectaron a un millar de personas, "socavaron el cemento de algunas calles", lo que generó las inundaciones y derrumbes.



Las lluvias continuarán tanto este sábado como el domingo en Pinamar, según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



"Por eso seguimos pidiendo a los residentes y turistas que eviten salir a la calle tanto en vehículos como caminando ya que muchas zonas han quedado con pozos profundos que pueden ocasionar víctimas o daños a los automóviles”. advirtió Diez.