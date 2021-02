Este martes llegan a Olavarría 1200 primeras dosis de la vacuna Sputnik

En todos los casos, es requisito estar inscriptos en la web vacunate. Quienes vayan a recibir la dosis, serán informados por mail o por msj. De texto. Se aclara que quienes no tengan turno, no deberán concurrir porque no se atenderá la demanda espontánea

Todos los interesados en acceder al plan provincial de vacunación contra el coronavirus, que es público, gratuito y optativo, pueden sacar turno de manera virtual entrando en la página https://vacunatepba.gba.gob.ar/ o de forma presencial en ANSES, IOMA, PAMI, Ministerio de trabajo, Centro de Documentación Rápida, entre otros