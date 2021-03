Coopelectric Informa sobre las contribuciones en las boletas de agua

Resulta pertinente aclarar que definir sobre la vigencia o no de las contribuciones accionarias es una atribución de la Asamblea como máximo órgano de gobierno de la Cooperativa, lo cual se enmarca en la Ley de Cooperativas N° 20.337. No obstante, es importante destacar que desde Coopelectric se asumió el compromiso social de eliminar la totalidad de las contribuciones accionarias una vez que se aplicara el cuadro tarifario para el Servicio de agua potable y desagües cloacales que fue aprobado en el mes de diciembre mediante la Ordenanza N° 4604/20. Dichas contribuciones aún no han sido eliminadas de las facturas, precisamente porque no se ha comenzado a facturar con este nuevo cuadro tarifario