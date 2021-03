‘No estamos en la peor de las situaciones, pero tenemos que empezar a pensar en reforzar los cuidados’

El intendente aclaró que prioriza la educación y las actividades deportivas. En las escuelas se cumplen bien los protocolos y no se ha registrado ningún caso. En cuanto a los geriátricos, aclaró que hay 2 cuidadoras de un geriátrico, contagiadas de Covid.

Se indicó también que las medidas no responden a los 79 casos, sino al porcentaje de camas ocupadas tanto en terapia como en el resto de las camas del hospital, donde no sólo están ocupadas por casos de Covid

Respecto de los casos, se registraron 79 positivos y hay 242 activos

Se curaron 38 personas y suman 7250. Quedan 88 sospechosos. Se descartaron 162 muestras y totalizan hasta ahora 15 779. Olavarría tiene 128 fallecidos con Covid.

En cuanto a los internados,hay 5 en Terapia Intensiva y11 en Clínica Covid

El 88 % son menores de 60 años y el 12 % mayores de esa edad.

La conferencia:

“Estamos en un momento clave de la pandemia, de un colapso sanitario en los países vecinos, con un aumento de contagio y de ocupación de camas en CABA y Gran Buenos Aires. Estamos teniendo un rebrote, que era esperable, que nos inquieta un poco. Estos casos son contagios de una o dos semanas atrás. Nos preocupa pero nos estamos ocupando. Desde el sistema de salud aumentamos la cantidad de testeos, le dimos el tiempo para que la gente sintomática pueda concurrir, optimizamos la Sala de Cuidados Críticos y mejoramos los recursos humanos. Pero se deben tomar algunas medidas que no son del todo simpáticas, para proteger el sistema de salud y garantizar el acceso de toda la población”, aseguró el secretario de Salud Germán Caputo.

Luego manifestó que “debemos cumplir estrictamente con los protocolos en las actividades permitidas. Estamos ante el comienzo de la famosa segunda ola. Desde el sistema de salud vamos a rastrear, testear y aislar y vamos a tratar de vacunar en la medida de lo posible. La sociedad debe cuidarse y cuidar al prójimo”.

“Desde el 14 de noviembre no hacíamos sala de situación del día, así que preparamos una para hoy. Tenemos 79 casos, 38 curados y 162 descartados, internados en UTI 5 y en Clínica 11 por Covid. El 88% corresponde a menores de 60 y el 12% a mayores de 60. Esta es una curva que la Dirección Administrativa del Hospital que trabaja día a día, lo hace prácticamente todos los días, en verde están los casos positivos promedios semanales que fue ascendiendo en la Semana N° 43 del 2020 y en la Semana N° 12 del 2021”, aseguró.

En relación al gráfico de la curva epidemiológica, Caputo explicó que: “en verde están los negativos y en rojo los positivos, en tanto que la línea punteada azul representa la positividad semanal, que es un dato que nosotros observamos mucho, es el dato fundamental que vemos en estos gráficos. Un 10% es el estándar ideal, en la Semana N° 6 del 2021 logramos estar entre un 10 y 12%, un número muy alentador, pero en estos últimos días la positividad fue ascendiendo alrededor del 30% actualmente. La positividad es la cantidad de positivos que tenemos cada 100 testeados. Lo óptimo es un 10% y todo lo que aumenta nos preocupa. Tenemos 242 activos, 7250 curados y 128 óbitos”.

“Para ustedes son datos pero para nosotros nos sirven mucho. Respecto a los indicadores históricos Germán Caputo señaló que el total de casos es de 7620, la incidencia acumulada es de 35,5 cada por 100 mil habitantes, la tasa de positividad es del 33% y la tasa de letalidad es del 1,7%, en la provincia de Buenos Aires es del 2,3%. En Olavarría la tasa de mortalidad es 65 cada 100 mil habitantes y en la provincia es de 79%”, finalizó.

Tras la información brindada por el secretario de Salud Germán Caputo, el Intendente en sus palabras resaltó la importancia del RTA, que “sirvió para salir a buscar casos positivos, aislarlos y que se detenga o minimice la propagación del virus”.

En este contexto se refirió a la tasa de positividad de Covid19: “ayer fue 28%, hoy fue 33%”.

“No estamos en la peor de las situaciones, pero tenemos que empezar a pensar en reforzar los cuidados, por eso vamos a duplicar el esfuerzo para garantizar que se cumplan los protocolos, y pedimos nuevamente a la población que no abandone los cuidados: lavado de manos, uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social; creemos que es momento de volver a reforzar este pedido ya que hubo una cierta relajación. Hasta que no haya un porcentaje considerable de personas vacunadas la pandemia no terminó” enfatizó Galli.

“Quiero agradecer a los periodistas por su presencia, la difusión mediática es clave, es importantísimo para que la comunidad pueda recibir la información sobre los pasos a seguir” expresó el Intendente, quien ante este estado de situación dio a conocer las nuevas medidas a implementar a partir del día de la fecha: “Vamos a volver a habilitar reuniones con un máximo de 10 personas al aire libre, retrotraemos el decreto que permitía 20 personas. Temporalmente hasta nuevo aviso se suspenden las visitas a geriátricos. Por otro lado en cuanto a nocturnidad se vuelve a la habilitación de actividades hasta las 2 am, a partir de lo cual no puede haber actividad de ningún tipo hasta tanto se controle la situación”.

Galli explicó que “el decreto con estas disposiciones estará firmado en unos minutos, el departamento de Legales está trabajando en eso”.

El Intendente consideró: “espero que no tengamos que tomar medidas más drásticas que de ser necesario lo vamos a hacer”.

“En esta nueva normalidad, con nuevas modalidades, lo que priorizamos es la presencialidad en las escuelas, la habilitación de actividades deportivas, priorizamos lo que le hace bien a la ciudadanía. La prioridad es que los chicos estén en las aulas. No depende de nosotros, depende de Provincia, hemos acompañado siempre las decisiones de provincia”, dijo.

Para concluir, analizó que “fue un año con mucha intensidad para los vecinos de Olavarría, para todo el mundo, ha sido atípico para todos. Si cada uno ponemos un granito de arena podemos seguir con esta nueva normalidad y evitar el colapso sanitario”.

“Los controles han sido eficientes y suficientes. Todos queremos volver a la normalidad, están los chicos en las escuelas con nuevas modalidades, con actividades deportivas habilitadas, priorizamos a las escuelas y actividades deportivas, aquellas actividades que le hagan bien a la ciudadanía. Espero que entre todos podamos aportar nuestro granito de arena para que no tengamos que tomar medidas más dramáticas, que si es necesario lo vamos a volver a hacer para que el sistema sanitario no entre en riesgo de colapso”, finalizó.