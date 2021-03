Comedor ‘Pocho Lepratti’ Olavarría: no funciona por falta de recursos

Así como se lee en el título es de crudo e inentendible el presente de este espacio dedicado desde hace poco más de 3 años a acompañar a familias en situación de vulnerabilidad económica que no pueden afrontar el costo de los alimentos. Transitamos un contexto donde además de acrecentarse las necesidades para los sectores populares, con la restricción de circulación que desencadenó el inicio de la pandemia, impidiendo a quienes buscan el mango día a día, el no poder a salir a trabajar, sin dinero, ¿Cómo se cubren las necesidades básicas? También se les ha dificultado a las familias que conservan su empleo, el poder donarnos recursos útiles para cocinar en cada nueva jornada, y el atenuante a todo esto, es la falta de preocupación por parte del Estado municipal, por una cuestión de cercanía pero también al provincial y nacional, por contar con referentes de esta ciudad en representación de esos estamentos gubernamentales, quienes jamás por ninguna vía se han contactado con este espacio, para entregarnos la misma colaboración que SI le han entregado a otros espacios, y no es que nos esperamos a que nos vean, también hemos ido a buscar en cada uno de ellos ayuda, pero nunca se materializaron.

Hoy, en el día por la Memoria, Verdad y Justicia, como revalorización de los derechos humanos, donde el acceso al alimento es una política pública por la que debe bregar el Estado para con todo sus habitantes, es que en primer lugar culpabilizamos a sus representantes ya que, por un lado, debiera de garantizar el acceso a los alimentos en primer lugar a las familias, y si no pudiera hacerlo, colaborar con los espacios que funcionan como comedores o merenderos comunitarios, más aún, que de iniciada la pandemia en el país, fue el mismo presidente Alberto Fernandez quien declaró a la actividad de comedores y merenderos comunitarios como una actividad esencial, dejando entrever que, por un lado, no iban a cerrar, pero eso acarreaba con el acompañamiento del Estado que proveería los recursos necesarios para lograr tal fin.

Lamentamos hoy no poder encender la hornalla de nuestra cocina, es que no tenemos pollo, carne, ni verduras, sin esos alimentos, la vianda de calidad que hemos pretendido siempre entregarles, no será posible. Sepan que caminaremos mucho más y golpearemos más puertas, para que lo antes posible logremos estar a su disposición y garantizarles desde este espacio, la vianda de comida para que puedan continuar compartiéndola en familia.

Quien lea este comunicado y tenga intención de prestar colaboración puede acercarla a Santa Cruz y Azopardo, los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 13 horas, o comunicarse únicamente al teléfono (2284) 15-357574, desde ya estaremos muy agradecidos.